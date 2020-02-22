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挑戰Google Maps！蘋果地圖推「3D街景環視」　這3個地方也可以用

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▲▼蘋果地圖,apple maps。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple Maps新增環視功能，以互動式3D體驗，提供360度的地區環視。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合外電報導

蘋果2019年在WWDC（全球軟體開發者年會）上發表，在Apple Maps的街景服務（Street View）中，加入「Look Around」功能，原先僅支援美國紐約市、舊金山灣區、洛杉磯、拉斯維加斯、休士頓和瓦胡島（夏威夷）等地，近期在波士頓、華盛頓特區及費城也可使用。

根據9to5mac報導，蘋果推出Apple Maps全新功能，提供更詳細的街景畫面，也可與使用者互動，其中Look Around環視功能，以互動式3D體驗，提供360度的地區環視，只要點選望遠鏡的圖示，自由滑動即可查看四周的環境，與Google Maps上的街景地圖相當類似。

報導指出，這項功能除了美國紐約市（New York City）、舊金山灣區（San Francisco Bay Area）、洛杉磯（Los Angeles）、拉斯維加斯（Las Vegas）、休士頓（Houston）和夏威夷的瓦胡島（the Hawaiian island of Oahu）等地可以使用外，近期在波士頓（Boston）、華盛頓特區（Washington, D.C.）及費城（Philadelphia）也可使用新的體驗。

此外，蘋果表示，Apple Maps進行大規模調整後，美國用戶可率先體驗這項功能，預計今年將延伸至歐洲市場，其他用戶將於之後陸續開放。

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