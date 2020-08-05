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Google併Fitbit將穩坐廣告市場競爭優勢　歐盟展開深入調查

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文／中央社

歐洲聯盟執行委員會4日宣布，針對美國科技業巨擘谷歌（Google）併購智慧手表製造商Fitbit的交易，是否將讓Google享有不公平的競爭優勢，他們已展開深入調查。

▲▼GOOGLE。（圖／路透社）

▲歐盟將對Google展開深入調查。（圖／路透）

法新社報導，Google去年11月宣布，已達成協議以21億美元（約新台幣617億元）價格收購美商Fitbit。Fitbit旗下產品包括追蹤健身活動的穿戴式裝置，以及能和追蹤健康情況的應用程式連線的手表。

然而，Google推出的智慧手表產品已具備類似功能。因此歐洲聯盟（EU）擔憂，Google買下Fitbit後取得對方掌握的使用者數據資料，將使其在精準廣告投放市場原已享有的優勢更強大。

▲▼ Fitbit。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google去年宣布收購Fitbit。（圖／達志影像／美聯社）

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）4日表示：「我們調查的目的，是要確保Google因這起交易而能透過穿戴式裝置收集數據資料後，不會造成市場競爭扭曲。」

維斯塔哲在聲明中還說：「未來數年，使用穿戴式裝置的歐洲消費者預料將大幅成長，而這些裝置產生的數據資料也將跟著倍數增加。這些資料能夠提供和這些穿戴式裝置用戶的生活及健康有關的重要資訊。」

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