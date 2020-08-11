Google Maps正式回歸Apple Watch！　另支援全球CarPlay

▲Google Maps。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

Google 宣布應用程式 Google Maps 在iOS平台上的兩項重要功能，在2017年從 Apple Watch 上移除後，Google Maps 終於重新恢復 Apple Watch 上的應用，並增加對 CarPlay 儀表板的支援。

在今年三月的iOS 13.4中，蘋果允許第三方導航程式出現在螢幕分屏中，並支援 Google Maps，目前全球所有支援 CarPlay 的車輛都可以使用。用戶在使用 CarPlay 儀表板時，可以在音訊程式和日曆通知旁邊顯示導航，在iOS 13中引入的地圖顯示在大框中的左側，而右上角則是前往目的地的路線。

此外，Google Maps 也可以重新在 Apple Watch 上使用，Google 表示，智慧手錶可協助用戶隨時隨地保持聯繫，並方便用戶查看地圖訊息。在開車、騎自行車、乘坐大眾交通工具或步行導航，可以快速獲取估計的到達時間，與其它眾多程式一樣，Google Maps 可藉由手機和手錶連動。

當初由於使用率低，導致它從 watchOS 中退出，目前 Google Maps 已經成為人們生活中重要的一部分，Google表示未來幾週內 Google Maps 將會回到 Apple Watch 之中。

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