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YouBike雙載突竄路中熱褲妹甩扭落地...後方小黃險撞！網嘆暑假比鬼門開可怕

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記者邱中岳／台北報導

網友4日於臉書社團貼文，有2台腳踏車併排行駛，其中單人騎乘的女子，突然剪入另一台雙載腳踏車前面，讓駕駛緊急煞車，後方1名熱褲妹險些摔車，最後索性直接跳車逃到路旁，險遭後方車輛撞上；後方小黃行車紀錄器也拍下過程，網友不禁傻眼說「暑假真的比鬼門開可怕」。

4日下午有網友在臉書社團《爆料公社》貼文表示，日前行經士林天母的家樂福旁，發現2台YouBike併排騎著，1台僅1名女子騎乘，另1台則是是雙載，雙方疑似在嬉鬧競速，單人女騎士突然竄進雙載的腳踏車前方，造成雙載的駕駛失控，車頭不斷左右搖晃。

▲▼3女分騎2台腳踏車路上嬉戲，雙載的腳踏車險摔，熱褲妹慘被甩下車。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

▲3女分騎2台腳踏車路上嬉戲，雙載的腳踏車險摔，熱褲妹慘被甩下車。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

雙載的駕駛險些摔倒，最後站在腳踏車後方的熱褲女孩自行跳車還助跑緩衝，並跑到路邊繼續行駛，後方車輛當時險些撞上腳踏車，也讓網友氣憤地指出「放暑假真的比鬼門開可怕」、「比鬼還可怕的小鬼，YouBike雙載？」

網友也直呼，要不是後方小黃司機特別注意有及時剎車，這下可能已經直接撞上去了；最後還說，還好車速不快，否則出了事還要去對方家裡下跪道歉，最後表示差點晚七點回家，直呼「拜託不要出來害人」。

▲▼3女分騎2台腳踏車路上嬉戲，雙載的腳踏車險摔，熱褲妹慘被甩下車。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

▲雙載的腳踏車在馬路上嬉戲險摔，小黃險撞「暑假真的比鬼門開可怕」。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

警方檢視過影片後，依照影片部分指出，後方腳踏車雙載，依《道路交通管理處罰條例》第76條規定，如乘坐人數超過規定數額，將處3百至6百罰鍰；另依照73條規定，腳踏車在道路上有爭先 爭道或其他危險方式駕車，恐將面臨3百至6百罰鍰。

警方最後也呼籲民眾，騎乘腳踏車在馬路上，如行駛於未畫設快慢車道，應注意靠右邊行駛，如有畫設快慢車道應行使慢車道，並切勿在腳踏車行駛中嬉戲遊玩以及蛇行競速等危險方式駕車。

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