發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

▲謝惠仁發願籌組普光慈善會要幫助更多的弱勢學子。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

走過大風大浪的更生人謝惠仁，如今已年過花甲，今年6月間集合西南角各鄉鎮以27面金牌迎大甲媽祖回鑾，再度登上各大媒體版面，重回到社會3年來，更發願要籌組慈善會，為弱勢及中輟學生行善做公益，如今群集眾人的力量，普光慈善會也將於25日正式對外運作，這也是謝惠仁最高興的事。

不善言辭的謝惠仁鮮少在媒體前曝光，也因為只要是有他，報導就一定會提及他的過往，謝惠仁在受訪時強調，他個人真的不重要，也請媒體能給更生人一個從善機會。

▲謝惠仁跟隨大甲媽每年拍照記錄。（圖／謝惠仁提供）

謝惠仁說「受人點滴當泉湧以報」，他當初犯法、付出代價，現在應該多做一些對社會有益的事，謝也擔心一再提起他的往事，會讓死者家屬難過，因此出獄後，生活轉於平淡、低調，他曾在獄中向佛祖發願說「願意終生行善」，為教育盡力，2017年出獄，便跟隨媽祖的腳步至今整整3年，他也朝著「善」的道路前進。

一個曾叱吒風雲的阿尼基，如今生活完全不講究排場，一碗「麵線糊」也可以飽餐一頓，日復一日清晨4,5點起床念佛經坐禪、蒔花植草，空閒時就揹著大背包跟一大桶水到山上爬山，說他「隨興」，倒不如用「簡單」來形容更為貼切。

▲謝惠仁平日就愛修剪花草樹木。（圖／謝惠仁提供）

謝惠仁育有3女1男，年輕時誤入歧途入獄被關後，一家重擔都在妻子身上，還得養4個子女，連吃都成問題，更何況要拿錢出來給小孩念書，根本比登天還難，說到此，他眼眶泛紅的說「當時都是靠朋友救濟，小孩才能一個一個讀完書完成學業」，真的很感謝有他們。

為了讓小孩有出息，謝惠仁在死刑與無期徒刑中周旋，甚至在獄中的生活鮮少與人交談，「讀書」就是他最大的興趣，就讀空中大學商學系時成績優異，每學期還可以申請獎學金，拿到學士學位畢業。

▲三餐吃的是簡單的一碗飯。（圖／記者唐詠絮攝）

謝惠仁強調，小孩的教育不能等，尤其偏鄉弱勢族群、隔代教養多，慈善會如果現在不做，就來不及了，他沒有掛名也沒有經手，只願當一個籌組人，如今願望將在本月25日實現，對外公布正式實行，這是他最高興的事，也在鏡頭前展現難得放鬆的笑容。

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