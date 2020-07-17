女業務飲料滴到大腿...彰化男拿衛生紙衝上前猛擦！下秒做出超噁舉動

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樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿傑被依法判6月徒刑。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／彰化報導

彰化一名男子「阿傑」（化名）日前因故結識了女業務「花花」（化名），但他竟利用對方對他的信任，強行把人逼到房間角落，以手撫摸對方的大腿內側、私處外側，行徑相當惡劣。對此，彰化地院審理後，依法判他6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑在父親開設的店裡工作，而他於2019年10月某日將花花邀約到店裡後，先把人引領到辦公室內，並拿出飲料給對方喝，但等到花花坐下之後，阿傑卻開始詢問「幾歲」、「有無男朋友」等與業務無關之問題，甚至還開始藉機接近對方，過程中花花不慎將飲料滴到大腿上，阿傑竟衝上前去，拿衛生紙擦拭花花的大腿。

花花見狀之後，察覺事有異狀，立即要求對方停止並表示要離開，怎料阿傑卻突然從後方將她抱住，雖然過程中花花強力抵抗，卻仍是遭到阿傑逼到房間角落、壓制在地猥褻得逞。對此，彰化地院審理後依犯強制猥褻罪，判阿傑6月徒刑，如易科罰金，得以1千元折算一日。

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