有洋蔥！三餐照料病父　單親國中少女黃宜甄「全中運舉重奪金」

▲全中運舉重比賽彰化少女黃宜甄奪金，表現亮眼。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全中運在屏東舉行，17日彰化縣在舉重項目比賽傳回捷報，彰化縣社頭國中同學黃宜甄在舉重49公斤級項目勇奪金牌，小小年紀早已身經百戰，她是亞洲青少年舉重錦標賽國家代表隊選手，曾到北韓及烏茲別克參賽，去年參加全國總統盃舉重錦標賽榮獲國女組45公斤級第一名，挺舉72公斤更是創新紀錄，此次表現更令人期待。

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▲全中運舉重比賽彰化少女奪下金銀。

校長周昌憲興奮的說，奪下金牌，這是她帶給家人最棒的禮物，黃宜甄是新住民子女，個性積極樂觀，單親家庭平日與父親、阿嬤和兩個哥哥相依為命，黃父罹病，不方便進食，也都是由她細心照料，相當的孝順。

國一時黃宜甄考入社頭國中體育班，教練組長謝志典發現她有舉重天分，努力練習下，不負眾望參加總統盃比賽獲得佳績，被選為2019年左訓潛優培訓運動員之一，未來實力相當的看好。

▲彰化縣長王惠美與屏東縣長潘孟安合照。

彰化縣長王惠美今天專程南下到屏東縣為選手們加油打氣，黃宜甄在舉重49公斤級項目勇奪金牌，拿下縣立國中第一金，同時，田尾國中顏郁珊也拿下銀牌，大慶商工林翰智在日前參加在網球高中男子組單打項目，一路過關斬將，也為彰化縣拿下高中組的第一面金牌，接受王惠美表揚。

王惠美說，黃宜甄和顏郁珊剛剛勇奪全中運49公斤的冠軍和亞軍，為彰化縣爭光，謝謝教練團的用心，平時把選手訓練及照顧得很好，也謝謝選手非常認真且不斷地突破自我，再創佳績，期許用這種拚勁，在人生的道路上勇往直前，相信未來都是國家發光發熱的好選手，謝謝他們為彰化縣爭光。

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