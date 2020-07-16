排放戴奧辛超標48倍！害國中生頭暈關窗戴口罩上課　業者下場曝　

▲宏昇能源科技公司排放戴奧辛超標業者被判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化宏昇能源科技公司負責人黃福成，被查出將含氯的廢家具、夾板、三合板當燃料燃燒後，排出有毒廢氣戴奧辛、硫氧化物，影響埤頭國中整年頭暈關門窗戴口罩上課，2017年被彰化地檢依《刑法》公共危險罪污染空氣提起公訴；彰化地院近日判決黃男有期徒刑1年8個月，並追徵未扣案的不法所得94萬6970元。

宏昇能源公司鍋爐設備供應蒸氣熱能供給周邊工廠使用，自 2015年9月起屢遭埤頭國中師生與附近居民檢舉惡臭，校園內經常聞到酸臭味，甚至還有刺鼻的塑膠味與焦煤味，無奈校方只能讓300多名學生緊閉門窗、戴口罩上課，環保局曾3次前往稽查都超標，2016年7月底更測得戴奧辛排放量高達24.2奈克，超標48倍，被勒令停工，報請檢方偵辦。

依據判決內容指出，黃福城2013年11月5日設立宏昇能源科技公司並擔任負責人，公司營業登記項目為熱能供應；先後於2014年3月21日、7月16日向彰化縣政府申請固定污染源鍋爐蒸氣產生程序設置許可證及操作許可證，經彰化縣政府核准核發。

黃福成為了節省成本，教唆員工自2016年7 月1 日起，使用未符合含氯量木屑作為燃材，並未依規定在吸附式設備內放置活性碳，且未經申請就在空氣污染防制設備之袋式集塵器前鑽3 個洞，加設活性碳噴注設備，等到主管機關派員檢測時，才燃燒乾淨的木屑及噴注粉狀活性碳，以降低戴奧辛濃度來影響稽查檢測數值的正確性。

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