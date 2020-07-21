鼓勵回收　紙餐具循環友善店家補助活動開跑了！

▲環保署推動紙餐具循環友善店家補助計畫，補助設置紙餐具回收設施及分類語音提醒設備，並鼓勵店家踴躍申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

近年外食興起，多樣、口味多元的便當店、自助餐店成為了外食族的最佳選擇，也導致紙餐具的使用量大為增加，環保署為提升廢紙餐具回收成效，推動紙餐具循環友善店家補助計畫，針對「店內提供座位及一次用紙餐具的自助餐店及便當店」，補助設置紙餐具回收設施及分類語音提醒設備，並鼓勵店家踴躍申請。

市長黃偉哲表示，本計畫申請期限自即日起至10月15日止，補助名額有限，歡迎台南市符合資格之店家（約300家），請儘速向環保局提出申請，同時呼籲市民，廢紙餐盒（杯、盤、碗）會於表面塗上一層聚乙烯（polyethylene，PE）或以浸臘處理屬於複合材質，進行回收分類時應將其歸類為「廢紙容器類」，並妥善「清理、分類、堆疊」，以提升回收成效，為環境減少負擔。

環保局長謝世傑表示，環保署已研擬「餐飲店業應設置資源回收設施規格及其他應遵行事項」，預計2021年1月1日發布實施，未來針對紙餐具回收將有較具強制力的規定及罰則而符合申請資格條件的店家，請多加利用此次的補助或洽諮詢專線06-2686751分機302、309、06-2890092或06-2900680，若需申請相關文件請至台南市環保局首頁/便民服務/文件下載（https://reurl.cc/4ReKqv）下載。

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