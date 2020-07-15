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黑手化身環保尖兵巧手　錦志環保站當傳家寶

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▲▼2020年7月15日台中靜思堂為慈濟環保30年特展開幕，慈濟志工用上萬顆回收的寶特瓶蓋，搭配瓶片和酯粒拼貼出五彩繽紛的鯨豚出水圖。慈濟志工周錦志自彈自唱自己的音樂創作。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

2020年7月15日在台中靜思堂為慈濟環保30年特展開幕，邀請台中市政府教育局楊振昇局長、當地校長、民代、里長等人出席。慈濟志工王建忠帶領團隊用上萬顆回收的寶特瓶蓋，搭配瓶片和酯粒拼貼出五彩繽紛的鯨豚出水圖，用藝術創作呼籲人人愛護美麗的地球。慈濟志工周錦志自彈自唱自己的音樂創作，很難想像他本身從事機車維修，除了會彈吉他，更常做的事是將環保站收到的廢棄物品，巧手修理變成可再循環使用的物品。

▲▼2020年7月15日台中靜思堂為慈濟環保30年特展開幕，慈濟志工用上萬顆回收的寶特瓶蓋，搭配瓶片和酯粒拼貼出五彩繽紛的鯨豚出水圖。慈濟志工周錦志自彈自唱自己的音樂創作。（圖／慈濟基金會提供）

▲2020年7月15日在台中靜思堂為慈濟環保30年特展開幕。

58歲的周錦志熱心公益，不只是慈濟志工，也長期贊助家扶中心，雖然參加慈濟會員很多年，但開始投入慈濟志工是從20年前開始做環保迄今，用他維修專業修理許多物品，更買下環保站的地讓大家不用再搬家。

2001年周錦志的丈人因罹癌到大林慈院就診，受到志工關心而與太太萌生回饋社會的心，開始在家附近做環保。當時的環保點都是借用別人家的騎樓、車棚、社區中庭，搬遷了幾次，直到環保站現址的地主提出要賣地，家中經營機車維修的周錦志與太太討論，雖然機車行生意只夠維持生活開銷，但想起過去四處借地做環保，志工們環境克難，於是決議省吃儉用，把地買下來蓋環保站。

▲▼2020年7月15日台中靜思堂為慈濟環保30年特展開幕，慈濟志工用上萬顆回收的寶特瓶蓋，搭配瓶片和酯粒拼貼出五彩繽紛的鯨豚出水圖。慈濟志工周錦志自彈自唱自己的音樂創作。（圖／慈濟基金會提供）

▲周錦志除了自己做環保，也到處分享環保概念。

有一個固定的場地做環保，當地民眾加入錦志環保站的人數越來越多，目前共有30幾位環保志工。周錦志說：環保站從鐵皮到門窗都是回收來的，「有用的就叫寶，沒用的就叫垃圾，環保站把垃圾變成寶，把家裡沒用的可以送給需要的人，物盡其用。」

周錦志指出，環保的目的是教育，不是為了收回收物。之前曾將回收的機會給一位拾荒者，沒多久對方就表示不能收了，原來對方加兒子共3個人去搬一台螢幕，才賣40元。

周錦志表示，慈濟環保站也是社區的感情聯絡站，年長志工把這裡當成長照據點，他們走出家庭到來到環保站，與更多人聊天，過得很快樂。甚至有環保志工跟他說：來環保站我們每個月都省下看護費，也賺到了快樂。

▲▼2020年7月15日台中靜思堂為慈濟環保30年特展開幕，慈濟志工用上萬顆回收的寶特瓶蓋，搭配瓶片和酯粒拼貼出五彩繽紛的鯨豚出水圖。慈濟志工周錦志自彈自唱自己的音樂創作。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟志工周錦志(中)帶著環保志工自彈自唱自己的音樂創作。

喜歡唱歌的周錦志在當兵時學過吉他，本來只會彈幾個音階，因為志工常邀請他彈，於是越練越熟練，他也發現介紹環保時，彈吉他的時候大家都精神特別好，於是後來自己用知名歌曲改編歌詞，創作了許多歌：〈環保30年〉、〈敬天愛地〉、〈環保小尖兵〉等。

錦志環保站10幾年前就將雨水回收使用，清洗回收物的水都可利用雨水，周錦志分享雨水回收的設計還是來自兒子，原來是兒子國小要交勞作，他叫兒子設計雨水回收、防熱隔熱，兒子也真的設計出來，於是就依這樣的模型設計。周錦志曾對兒子說，我們家的傳家寶是讓人人來這裡付出的「錦志環保站」，把青山綠水留給後代子孫。

▲▼2020年7月15日台中靜思堂為慈濟環保30年特展開幕，慈濟志工用上萬顆回收的寶特瓶蓋，搭配瓶片和酯粒拼貼出五彩繽紛的鯨豚出水圖。慈濟志工周錦志自彈自唱自己的音樂創作。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟志工用回收的寶特瓶蓋搭配瓶片和酯粒拼貼出五彩繽紛的鯨豚出水圖。

▲▼2020年7月15日台中靜思堂為慈濟環保30年特展開幕，慈濟志工用上萬顆回收的寶特瓶蓋，搭配瓶片和酯粒拼貼出五彩繽紛的鯨豚出水圖。慈濟志工周錦志自彈自唱自己的音樂創作。（圖／慈濟基金會提供）

▲台中慈濟環保30年特展中，慈濟志工王建忠(左)用回收的寶特瓶蓋設計出五彩繽紛的鯨豚出水圖。

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