紙餐具回收率5年暴增60%！數據遭疑美化...環保署：絕對沒黑箱

▲環保署表示，紙餐具回收率今年截至6月，已達6.8萬公噸。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，今年上半年餐飲外送、外賣量大增，造成「紙餐具」相對暴增，根據環保署提供資料，今年1至6月廢紙容器回收量，已達約6.8萬公噸，預計今年將會比去年整年約8萬公噸還要多。不過外界質疑回收率是被美化過的，環保署今（20日）特地召開記者會表示，絕對沒有黑箱作業。

環保署下午臨時舉辦「不麻煩！「清分疊」做好紙餐具回收」記者會，表示將推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」，首波已有超過150家自助餐、便當店，率先完成設置紙餐具專用堆疊回收設施。環保署資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明表示，自助餐店有個樣態是，雖有分類，但堆疊差，後續會影響回收便利性。

請繼續往下閱讀...

環保署指出，以往紙餐具未經妥善處理，甚至被當成垃圾丟棄，104年至106年的回收率低於50%，107年起請各地政府加強宣導民眾回收要領，和分類回收認知，不得拒收廢紙容器及提高垃圾袋破袋檢查比例，減少一次性免洗餐具使用，近2年回收成效逐步上升，今年因疫情，紙餐具廢氣量暴增，截至今年6月估計回收率已達87％。

▲▼環保署指出，紙餐具早期回收率低主要是未經妥善處理，甚至被當成垃圾丟棄。（圖／記者許展溢攝）

根據環保署提供近5年數據顯示，104年回收率僅20.54%，現在卻大增超過60%，達87.35％，預估今年一整年還會再提高。環保署遭質疑，回收率數據美化而來，且對於實際用量還不願意透露，顏旭明說，以往沒將紙餐具項目數據各別提供，實際上應回收內容有67項，相當繁瑣，對外公布的都是大項的回收率，既然外界關心，也沒有黑箱作業，運作上都是開放，有學者、專家及民間團體參與，裡面數據都很明確跟精確，沒有什麼好隱瞞。

至於有無美化？顏旭明指出，數據顯示整體回收率就是逐年增高，網站上也可查到相關數據，尤其去年達8萬公頓左右，今年1至6月則約有6.8萬公噸，國內紙容器處理能量是19.2萬公噸，早期回收率不高，主要是宣導等因素，去年紙餐具回收量已達8萬公噸，回收率約77%，是近5年年度新高。關鍵是針對「回收個體戶」推出資收關懷計畫，以每公斤18元收購，同時對處理業者也提高處理費，才讓回收率成長。對於外界認為使用量大，後端回收率問題，今天開始願意將細項公布給民眾知道，並強調這些數據計算方式都相當清楚。

▲顏旭明強調，對於紙餐具回收率絕對沒有黑箱作業。（圖／記者許展溢攝）



另外，環保署表示，即日起至11月底，各地自助餐、便當店業者，只要參與紙餐具循環友善補助計畫，都可向當地環保局申請最高新台幣6500元補助。



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換 東森幣復活你的錢