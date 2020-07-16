公路總局核定補助843萬元輸運接駁經費　助於提升台東觀光品質

▲ 立委劉櫂豪向公路總局爭取新台幣843萬餘元包台灣國際衝浪公開賽輸運接駁經費，現獲公路總局核定補助。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣國際熱氣球嘉年華日前開幕，因正值暑假卻因疫情不宜出國，所以台東成為民眾報復性出遊的熱門地點，現任台東區域立委劉櫂豪積極向公路總局爭取新台幣843萬餘元包台灣國際衝浪公開賽輸運接駁經費，獲公路總局核定補助，以提升觀光品質。

劉櫂豪指出，台東縣政府舉辦熱氣球嘉年華活動已邁入第10年，因遊客人潮過多湧入活動會場，造成交通壅塞，自民國106年起進行交通管制，改由客運業者於龍田降落場臨時停車場透過大巴接駁進入會場。歷年活動疏運接駁經費皆向公路總局「公路公共運輸多元推升計畫」申請補助，2019年公路總局有核定8場光雕音樂會的交管接駁等疏運補助，但是鹿野主場活動未納入，導致台東縣政府疏運經費短缺，經他多方協調後，公路總局同意主場活動疏運經費納入補助範圍。

劉櫂豪表示，109年度台東縣政府再依公路總局「公路公共運輸多元推升計畫」項下的「大型活動疏運」申請「台東國際熱氣球嘉年華」及「台灣國際衝浪公開賽」疏運接駁費，經他多方溝通，公路總局審議後將核定補助843萬8000元，期能協助台東縣促進觀光發展，增進觀光產值。

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