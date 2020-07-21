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吳益政「少說話是為了多做事」　籲選會做事的當市長

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▲▼民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

實習記者李佩弦／台北報導

高雄市長補選剩不到一個月的時間，藍綠白都積極走訪基層，同時搶攻年輕人的選票，民眾黨參選人吳益政21日參加廣播節目時提到，自己之所以堅持守在少數黨，是希望自己不要和藍綠一樣，政治手法太多而影響政策，「少說話是為了多做事」，我們高雄人不是塑膠做的，要選會解決高雄市政的人當市長。

吳益政自評自己在高雄人脈很廣，但因為競選市長的起步真的晚了一點，因此網路上的競爭屬相對弱勢，聲量還不夠大，但自己一直以來都是「少說話多做事」，不談八卦，因此做事的空間很大，藍綠開記者會都是在罵人，頻打口水戰，自已也很少開記者會，在電視上常看到愛罵人的，都是在公共政策上較薄弱的。

對於目前民調顯示落後，吳益政在《POP撞新聞》專訪中表示，雖然自己的民調屬於相對弱勢的狀態，但因為看不下去藍綠政黨的對立情況越來越嚴重，對真正在做事的政黨非常不公平，所以選擇照自己的風格走下去，我雖然口才不好，但我思想很周全又有創意，而且都是可行的，我選擇跟高雄人站在同一線，支持什麼黨都沒關係，只要能解決高雄市政的問題，選誰都沒關係。

吳益政在節目中透露，自己很認真在做事，沒有在談虛假的，其他人要對罵就去罵、要作秀就去做，表明自己和國民黨派出的競選人李眉蓁不一樣，國民黨這次競選打的主意是，反正這次市長選不上，就當讓李眉蓁出來培養知名度，培養好之後再出來選競選立委，事先幫她鋪好路。對此，吳益政認為，這次派李眉蓁出來競選高雄市長，是在陷害她、也害國民黨，更害國民黨的支持者無法再支持下去。

吳益政意志堅定的說，「這次選舉雖然很辛苦，但我要告訴高雄市民，我會好好回饋高雄市民對我的期待」。

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