有工作被報「失業」…就服員為績效騙：她遭7公司打槍！　詐萬元獎金下場曝

▲在高雄市鳳山就業服務站任職的葉姓女子，先前為了工作績效，竟與弟弟合作將1名計時員工謊報失業。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／高雄報導

在高雄鳳山就業服務站任職的葉姓女子，平時業務負責辦理求職求才媒合，2017年間她為了詐取1萬3000元「僱用獎助金」，竟與弟弟合作，將葉弟公司內1名時薪員工謊報為失業，後續再假裝幫她聘為正職。該名員工驚覺有異，葉姓姐弟犯行因此曝光。近日法院判決結果出爐。

依據現行法規，失業期間連續達3個月以上者，可向公立就業服務機構辦理求職登記，如果經政府媒合後，若雇主同意雇用且時間連續滿30日，雇主就能獲得9千至1萬3千元不等的首次僱用獎助金。

葉女在鳳山就業服站任職期間，曾向開茶葉公司的弟弟表示，想爭取「僱用獎助員額」的績效。葉弟為了協助姐姐達成工作年度目標，竟找來自己公司內部1名未參加就業保險的梁姓計時員工，欺騙要將她轉為正職，實際上卻是把梁女轉為姊姊的失業個案，後續再由葉女謊報稱，梁女已被推薦7家公司但都遭打槍，最後由茶葉公司錄取。

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葉姓姐弟表面上都講的很好聽，說有幫梁女調薪，但實際上梁女仍是一個計時人員，平時還需兼差居家清潔工作，且這段期間，他們為了掩飾犯行，葉弟還會自己照表幫梁女打卡，偽造假的出勤紀錄。

相關資料備齊完畢，2018年1月葉女成功核撥第1筆獎助金1萬3千元。後續，姊弟倆原本還想繼續申請3萬9000元獎助金，但梁女在填寫相關資料時驚覺有異，拒絕簽名，事件因此爆發。

高雄地院認為，雖然葉女只是臨時聘雇人員，非公務員，但她作法已損害國家補助的公平性，考量她是為了達成工作績效才做出如此行為，加上事後2人也都已繳回不法所得，審結判葉女有期徒刑8月、葉弟6月，皆得緩刑2年，條件是需支付公庫1萬元。全案仍可上訴。

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