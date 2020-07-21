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擺脫低薪城市靠高雄多元產業　吳益政喊話陳其邁：橋科非萬靈丹！

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▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選成「三腳督」局面，根據台灣民眾黨內部民調顯示，高雄市民最關心的是經濟發展，也是目前最需要解決的議題，民眾黨市長補選候選人吳益政認為，產業發展要透過升級轉型才能從根本上改善生活品質，而對手陳其邁所重視的橋頭科學園區，也許能帶動部分產業轉型，但並非解決所有高雄市民低薪的萬靈丹。

台灣民眾黨自做民調發現，高雄市民認為高雄市政最需要解決的問題，第一為「產業經濟發展」，佔了31.8%。民眾黨分析，高雄近年來的產業轉型契機，因中美貿易紛爭爆發後，政府因應推動「歡迎臺商回臺投資方案」，透過誘因刺激的政策工具施行後，可看到產業轉型的曙光。據統計，投資方案自2019年1月1日實施至12月12日，經濟部公告有160家臺商響應，不過可惜的是，僅有15家企業投資高雄，金額約957億，主要以半導體產業為主。

▲▼吳益政首波競選CF發表記者會。（圖／實習記者方敬攝）

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政。（圖／實習記者方敬攝）

民眾黨市長補選候選人吳益政認為，高達262.39公頃的橋頭科學園區，未來可能將是政府主導的高雄半導體產業重鎮，串聯周邊的本洲工業區、楠梓加工出口區、大社及仁武工業區等，試圖以橋科帶動周邊工業區產業升級。

他提及，這也是對手陳其邁念茲在茲的事，盼橋頭科學園區帶動高雄產業轉型，進而擺脫低薪環境，不過吳益政強調：「橋頭科學園區也許能帶動部分產業轉型，但並非解決所有高雄市民低薪的萬靈丹。」

吳益政表示，低薪涉及高雄產業結構的特性，擺脫低薪必須從結構面向「兼籌並顧」，除了政府以招商提供誘因外，也需要搭配更多配套。比如從產業聚落詳細描繪既有產業與新興產業的優勢與產值、針對特定產業提出獎勵措施等。因此，除了半導體業外，高雄市政府目前重點扶植的產業，計有扣件、航太、遊艇、智慧農漁業、醫療觀光、體感科技等六大產業，未來還需要以優勢產業發展帶動相關供應鏈產業的轉型，才有機會讓高雄逐漸擺脫不名譽的低薪城市。

因此，他認為，只單靠橋頭科學園區，無法真正解決低薪，想請問陳其邁真的了解高雄產業特性的多元性，以及產業空間佈局嗎？就像充滿張力的棒球比賽，不能只靠先發投手撐場，必須要有堅強的牛棚才能贏得比賽一樣，以產業轉型帶動薪資成長，也不能只以半導體業當王牌投手，還必須要顧及其他產業的發展。

未來若是當選上任後，吳益政說，將以「陽光經濟」為主軸幫高雄的產業界注入強心劑，除了兼顧多元產業的需求，也將透過更嚴謹、更科學的施政方法，為環境保護與經濟發展找出一條共榮、也共融的健全環境，相信理念若具體實踐，能解決當前市民關心的低薪問題。

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