獨／高雄交大《愛平安行》導演兼剪輯師是他　吳武煌為找靈感上PTT

▲高雄交大《愛平安行》影片第20集失控的青春片段。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市交通警察大隊經營臉書粉絲專頁兩年來，一共推出《愛平安行》影片22集，《ETtoday新聞雲記者》獨家訪問到影片製作的幕後藏鏡人，也就是交大的副大隊長吳武煌，他擔任警職33年，從3年前開始接觸剪輯軟體，平均每個月出一支影片，出片至今點擊率最高的一集達到67萬多，顯示影片內容十分受到關注。

吳武煌表示，最早以前的《愛平安行》影片，有年輕的替代役具備剪輯專業，能夠幫忙剪影片，但之後擁有專長的替代役與同仁越來越少，吳武煌認為這系列的影片具有「警世」的效果，不能因此停止，因此他索性從3年前開始，用自己買的設備學剪輯，從一開始完全不懂到自己剪出一個影片，大概花了3、4個月時間，現在進步到一個月能出一支影片，而且背景音樂、特效樣樣不少。

▲高雄交大「愛平安行」影片第20集失控的青春片段。（圖／記者黃子倩翻攝）

最讓吳武煌感到有成就感的一支影片是第20集，這集推出的時間是今年5月，主題是「失控的青春」，主要內容是剛拿到駕照的青少年，因為一時貪快、對道路不熟悉，導致車禍意外，該片點擊率一個月就衝上60萬。吳武煌說：「如果可以因此減少事故的發生，就是我最大的成就感。」

▲高雄交大「愛平安行」幕後剪輯師副大隊長吳武煌。（圖／記者黃子倩翻攝）

但想要剪輯出一部吸引人的影片，其實對吳武煌來說很不容易，他為了瞭解年輕人的想法，時常搜尋PPT、社群軟體臉書等等，除了可以找靈感，也能挖掘現在網民關心的交通議題，但儘管剪輯軟體越操作越上手，每個月該用何種素材、效果，才能激起觀眾想點閱的火花，都是他剪輯時考慮的因素，不過儘管偶爾遇到卡關，交通大隊副大隊長吳武煌仍表示，他會持續擔任「愛平安行」的導演兼剪輯師，每個月繼續針對不同主題發片，讓民眾體會到交通安全的重要性。

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