威脅！利誘！陪審員人身堪慮　何俊英：電影情節恐在台上演

▲何俊英擔心台灣的陪審員，人身安全可能受到威脅。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

司法院推動《國民參與刑事審判法草案》，引起民間團體反彈，組成「陪審參審一併試行推動大聯盟」對抗。而「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英指出，陪審員在台灣不若司法官受到保護，陪審員的人身安全容易受到威脅、利誘，他擔心電影《失控的陪審團》情節，可能在台灣出現。

電影《失控的陪審團Runaway Jury》中，寡婦為了丈夫遭謀殺而挺身對抗戰財大勢大的槍枝製造集團，而財團為了影響判決，找了專業的「陪審團顧問」，精心挑選陪審員，試圖利用各種威脅、利誘的方式，影響各個陪審員；而陪審員中更有人喊出1500萬美金，要賣出手中的關鍵性投票……

電影點出陪審團制度的問題，「僵局陪審團」（陪審團無全體一致共識時，需重組陪審團，整個程序重來一次）、「陪審團判決不須附理由」、「陪審團判決不得上訴」等等，讓有心人士可以在陪審制之下，利用各種方式操控判決，這也是何俊英擔心的問題。

何俊英指出，陪審制如果在台灣施行，台灣的陪審員不像台灣的司法官，可以受到公權力保護；台灣陪審員的親友，更是不可能被保護。因此若有心人士刻意操弄，陪審員的人身安全、親友，可能都會面臨黑幫、財團等勢力影響，最後陪審員的心證，就會被影響。

何俊英進一步指出，依民間版本推出的陪審制，陪審員中只要一票不同意，被告就可能獲判無罪；因此審理到類似黑道犯案等矚目案件時，陪審員可能會擔心遭到被告等當事人報復，甚或在訴訟過程中，難保不會出現被外界干擾而影響心證的情況。何俊英坦言，畢竟陪審員在訴訟結束後，就必須回歸一般民眾身分，不像司法官能時刻受到保護。

何俊英最後指出，陪審員也是人，也有自己的生活、工作，只要一名陪審員受到影響，讓陪審團做出不一致的決定，那就成了「僵局陪審團」，訴訟程序必須重新來過，這一定會導致訴訟程序拖延，訴訟成本大幅增加。