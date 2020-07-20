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司法院長許宗力親上火線挺參審：86％民眾要與法官共審

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▲▼司法院長許宗力親上火線，提出民調強調民意在於參審制。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院長許宗力，提出民調強調民意在於參審制。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院臨時會正在審議《國民參與刑事審判法草案》，為了讓法案順利過關，司法院長許宗力20日親上火線召開記者會，公布司法院最新的民調，認為有超過86％民眾希望與法官一起決定判決結果，更有9成以上民眾不能接受陪審制的漏洞。從民調來看，許宗力強調，絕大多數民眾支持與法官一起討論、判決的「合審合判」模式。

許宗力表示，從1987年起，推動人民參與審判的制度討論在我國已經超過30年，2017年的司改國是會議更顯示，要讓人民參與審判已是各界共識。他認為，「是時候踏出第一步，做出制度模式的決定，來回應民眾的高度企盼了，而此次（立法院）臨時會，正是實現人民參與審判理念的珍貴歷史契機。」

他隨即公布司法院委託「年代民調中心」，在7月10至14日進行電話民意調查。「有超過8成民眾希望審判過程中能有法官在場參與討論，有超過86%的民眾希望與法官一起決定判決結果。」

民調中也針對陪審制出現的「陪審決定不附理由」、「不得上訴」、「僵局陪審團」（陪審團無全體一致共識時，需重組陪審團，整個程序重來一次）等問題，做出回應。許宗力說，「超過94%的民眾認同人民參與審判後，判決書仍應附理由；97%民眾認同若對判決認定的事實不服氣，應該要有上訴機會；也有超過63%的民眾反對在未達一致決時，審判程序得要重來。」

許宗力最後強調，「沒有最好、最進步的制度，只要能因地制宜，貼近我國的法制土壤，並合乎國民的期待與需求，就是最適合我國的制度。而從民調結果來看，本院所推動的國民法官制，正是現階段最符合民眾期待，最合乎國情的制度。」

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