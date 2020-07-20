3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

記者蔣婕妤／台北報導

「罷免王浩宇」第一階段提議罷免的連署份數破萬份，達標法定1％的3150人，罷王總部20日前往中選會送出整理過後的3700份提議書，預計八月朝著第二階段邁進。罷王行動發起人唐平榮受訪時透露，參與連署的比例中，20至35歲的年輕人就佔了25％，年紀最高的是96歲。至於下一步，預計8月1日要辦誓師大會。





▲罷免王浩宇第一階段連署送件。（圖／記者蔣婕妤攝）

參與罷王行動的中壢區里長邱仁德表示，王浩宇稱20至35歲是最支持自己的年齡層，不過這次參與罷免行動的這一個年齡層，卻佔了整體的25％，35歲至50歲則佔了45％，年齡最高的是一位96歲的老人家。

唐平榮表示，今天來中選會送件，雖然連署書破萬份，但策略性先送3700份以免後續有突發狀況。他強調，罷王的主要訴求是針對王浩宇長期在網路上造謠、抹黑、製造對立言論的不滿，不希望這種價值蔓延，號招中壢市民甚至全台灣人民一起罷免他。

對於王浩宇稱有柯粉、韓粉及國民黨三方勢力主導罷免。唐平榮回應，不是三方勢力，是八方雲集，因為也有時代力量甚至是台派支持者私下接觸，不希望王浩宇的言論傷害台派價值。

針對下一階段行動，唐平榮提到總部推動在募資平台的行動希望大家一起參與，不過他也坦言，目前募資狀況達到三十幾趴，速度已經慢下來，他向支持者喊話，「可能大家看到已經突破百萬，但募資規定是只要沒有達標，所有的成果都會退還，如果以真的支持我們，就算你不是中壢人也沒關係，透過群眾募資支持我們。」

此次前往中選會送件，除了有發起人唐平榮、里長邱仁德，還有民眾黨立委蔡壁如助理林昭印以及兩位志工。唐平榮也對外宣布，8月1日將在霸王總部舉辦誓師大會，邀情支持者一起參與。