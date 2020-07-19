「罷王團體」將出擊！明搶頭香送中選會3650份連署書　王浩宇回應了

▲罷免王浩宇總部18日宣布，20日將上午會赴中選會送交3650份連署書。（圖／ETtoday資料照片）

記者徐愷昕／桃園報導

罷免王浩宇總部6月30日成立之後，短短1週即宣布第一階段連署書的數量已達標，據了解目前更已累積8000多份連署書，預計明（20）日上午就會赴中選會，送件提議人名冊和提議書，而一旦事情完成，這將會是繼韓國瑜之後，第二個送件的連署團體。

韓國瑜遭罷免成功後，各地開始出現報復性罷免，王浩宇儼然成為人選之一。臉書社團《罷免王浩宇》18日就PO文表示，總部在6月30日成立後，經多次內部討論，及各服務站和志工們的努力，終於要跨出了一大步，20日上午10點，將赴中選會送交提議人名冊和提議書。

貼文中強調，送件之後會開始盤點送的提議人名冊數量是否足夠，預計先送3650份，假如被剔除到不夠法定份數，總部有10天時間可以補件，所以大家不用擔心，因為總部還有近5000份預備著。但為了第二階段準備，目前也只會送交第一階段所需的差不多份數。

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▲罷免王浩宇總部18日宣布，20日將上午會赴中選會送交3650份連署書。（圖／翻攝臉書《罷免王浩宇》）

據《選罷法》規定，第二階段所需要的門檻是當地選舉人數的10%，因此最少要3萬1510份才能過，而第三階段罷免投票，還需需7萬9千張同意罷免票。

由於罷王團體為全公民組成，沒有政黨的奧援，只能訴諸群眾支持，因此總部也有在知名線上群眾募資平台網站「嘖嘖」發起群募活動，據了解，9日開始至今才10天，就已超過1100人捐款，累積達143萬3千多元的募捐。

根據《聯合報》報導，有關罷免進度，王浩宇表示尊重，並稱因團隊大家都很忙，沒時間宣傳，不然照數據來看，6月罷王團體成立後，他服務處的選民服務件數明顯增加，可見大家仍然肯定他的服務。

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