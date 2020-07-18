2「間諜」扮連署人潛鳳山清捷隊　罷捷總部2度討公道...她急報警

▲罷捷總部指控黃捷派了兩位年輕人(白、綠衣)到總部去拿連署書和小物。（圖／罷捷總部提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免時代力量高雄市議員黃捷如火如荼進行中，目前罷免連署份數預估已經超過2萬6千份，難道這黃捷也開始緊張了嗎？罷捷總部發言人徐尚賢指控，17日有2位年輕人前往他們總部拿了連署書和不少罷捷小物，但志工直覺不對，跟了出去，沒想到這2位年輕人出了門後竟然到黃捷服務處，這讓罷捷總部質疑對方是黃捷派來的。

▲罷捷總部指控兩人拿了不少罷捷小物 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷捷總部表示，17日總部出現2位分別身穿綠、白T恤的年輕人，指控兩人是黃捷服務處派來的。罷捷總部發言人徐尚賢描述當天情況，他說這兩位年輕人來到總部，拿了不少罷捷小物及連署書，但請他們簽又不簽，志工直覺有異，跟了出去才發現，他們竟然走進黃捷服務處，因此帶著志工去討回公道，他想告訴黃捷「如果想看我們，我們都很歡迎，但不能同意請年輕人來說謊，敗壞社會風氣，這讓我們非常痛心。」

▲罷捷發言人徐尚賢 。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，黃捷也出面澄清：「這是他們自己的行為，應該是與我無關才對」。她解釋，遭控的2名年輕人，不是服務處人員，僅是支持者，抱著者好玩的心態前往罷捷服務處，他們也真的簽了連署書，也拿了清捷袋到她的服務處，她強調：「我沒有指使沒這麼無聊，我從頭到尾都不知情」。

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

話鋒一轉，黃捷倒是認為罷捷總部的人，堅持要討回罷捷連署書的態度，以及跟蹤支持者到服務處的行為有些過分，前前後後來了兩次，在服務處打擾許久，只好報警請警方前來處理。

▲黃捷指控罷捷團體前後來服務處兩次 。（圖／記者洪靖宜翻攝）