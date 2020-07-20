三倍券買爆！　王浩宇曝「驚人業績」求：店家快收吧

▲王浩宇呼籲店家，快收三倍券。（資料照／記者黃士原攝）



記者蔡文鈴／台北報導

振興三倍券自15日正式上路，不過卻出現有假券的問題，不少業者為避免麻煩不接受三倍券消費。不過，桃園市議員王浩宇則表示，因為三倍券的推出，有不少百貨商家業績都成長了30%～50%，呼籲店家快收三倍券。

不少業者搶搭三倍券熱潮，加碼推出優會刺激經濟，但是對部分小攤商來說，三倍券核銷不易，甚至還有找零錢上的困難，因此乾脆不收，而市面上還出現三倍券假鈔，讓業者防不勝防。

不過，王浩宇19日則在臉書表示，這兩天因為三倍券推出，百貨、賣場業績都有30%～50%不等的成長，有量販店連貨架都被搬空了，因此呼籲店家「快收吧！」

許多使用三倍券的網友留言表示，「買個電器，居然排不到裝機時間，大爆滿！」、「我家附近超市的低價(真的比其他家低)商品都不見了，這不是給你兩千塊只能買東西就可以辦到的老實說」、「偶家附近全聯擠滿人」、「我今天用振興券加些錢買了電視，員工說送貨要等三天」；另外也有網友表示，希望能教如何分辨真偽三倍券。

為了讓民眾可分辨三倍券真偽，行政院長蘇貞昌在臉書宣傳辨識方式，民眾記好口訣「看一看、摸一摸、轉一轉」；「看一看」三倍券向上迎光檢視，可看到左下角的隱藏面額數字呈深色顯現，旋轉90度則變反白數字；以直立面額數字做為正反面套印圖案，用透光檢查的話，正、反面圖案可以精確組合重疊；迎光檢視可看見不固定位置層次分明的梅花圖案。

「摸一摸」，主要印紋以及浮凸符碼，用手觸摸可以感覺墨紋凸出於紙面，500元面額在左右兩邊有3條浮凸符碼，面額200元的則是在上下兩邊；「轉一轉」，施遵驊提到，輕轉三倍券，在左上角的面額數字會呈現金色與綠色變化。