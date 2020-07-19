搭電梯遇「11樓叔叔」！小五童晚上聽到爸的話：全身雞皮疙瘩　地點公布了

▲原PO表示，他住的大廈有三台電梯，三台是停不同樓層。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享國小五年級搭住家公寓大廈電梯時，遇到一名住在11樓的大叔，結果他晚上回家吃晚飯時，聽到爸爸說的話，「我整個人全身雞皮疙瘩」，之後病了幾天，從此再也不敢獨自到11樓搭電梯。對此，有人希望公布大樓地點，也讓原PO回應了。

當事人今天（19日）在「靈異公社」臉書社團說，大廈有三台電梯，三台是停不同樓層，他住在12樓；有一天賴床，到早上7時15分才醒來，如果7時半不到住家對面的學校，就會遲到。

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原PO回憶，他匆匆忙忙出門，看到電梯往下，心想一定會遲到，不如到下一個樓層的電梯應該來得及；但到了11樓都沒人，心想奇怪，7時25分左右應該很多人出門。

▼原PO說，當天搭電梯遇到住在11樓的叔叔。（示意圖／翻攝pxhere免費圖庫）

「突然有一個叔叔從黑黑的走廊慢步走出來。」原PO表示，他看了一眼，低著頭不敢出聲，因該人精神有問題常罵人，讓11樓的住戶都很困擾；他心想會不會被罵或被打，但又不能走，因為快遲到。

原PO說，電梯到了門打開，他和該男子進去，當時沒想太多，一心只想快點到一樓狂奔去學校，「但電梯裡非常安靜，只聽到風扇的轟轟聲和我的呼吸聲，有點陰森怪怪的。」

文中提到，到一樓電梯開門，原PO就衝出去，往後看了一眼，發現對方好像沒有出來，因快遲到也沒想太多；老爸在吃晚飯時說，前一天晚上，11樓的叔叔在後梯跳樓，掉到3樓平台往生了。

▼原PO從此之後不敢獨自去11樓搭電梯。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

「我整個人全身雞皮疙瘩，飯也吃不下！一直想我早上是跟誰一起搭乘電梯。」原PO指出，「爸媽都說我看錯了吧！沒事的，之後不知道是嚇到還是聚陰，就一直病了幾天。從此之後，也不敢一個人到11樓搭乘電梯。」

原PO表示，長大才知道，輕生的人都會徘徊在自己往生的地方，可能也沒有意識到自己死了，還如常搭電梯，但祂卻走不出去。

對此，有網友留言，「好心點，哪一棟大樓？透露一下給出外人知道可以嗎？」原PO回應，「沒有啦！是在香港，你們不會到的。還有是24年前的事了，可能去投胎了。」

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