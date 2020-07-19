港正妹插畫家在台定居3年：用心想著如何貢獻台灣！

▲茶里為新書簽名。（圖／翻攝自茶里臉書）

文／中央社記者賴言曦台北18日電

香港情勢趨嚴，部分港人視台灣為移居海外的選項。來台定居逾3年的香港 插畫家「茶里」以自身經驗指出，港人來台生活要拋開旅遊的心態，「我會想著如何為台灣出一份力」。

來台後選擇定居高雄的茶里，18日北上為新書「我住在台灣了！」進行宣傳之餘，接受中央社記者採訪， 分享她移居來台的經驗與對香港情勢變化的感想。

茶里在香港時是普通上班族，幾年前，她將工作上的酸甜苦辣創作成圖文，因為熱愛台灣，她選擇在台灣遊戲論壇發布並意外獲得讀者青睞。隨著讀者越來越多 ，茶里毅然離開當時的職業，轉而投入插畫設計領域， 並在3年前取得居留證來台發展。

儘管來台定居已超過3年，但茶里坦言仍未完全適 應台灣生活。例如台灣餐廳較早打烊，這讓習慣深夜還 能上餐廳的茶里有些不適應。但她也從而提到台港間的 最大差異，是生活「壓力」，「香港的餐廳都開到深夜 ，其實隱含港人很晚才下班的高工時生活」。

▲香港生活高壓。（圖／達志影像／美聯社）

茶里也提到港人居住環境狹小的困境；指出高昂的房租讓香港青年很難離巢，狹小的空間更導致家庭衝突 不斷，親子關係長期處在壓力之下。茶里說，在拜訪過台灣朋友的家後，看到家庭成員們都擁有各自獨立的房 間，讓親子間相處比較沒有壓力，感覺「好溫馨」。

茶里也表示，她在香港的家不僅沒有自己的房間， 床鋪更是狹小到翻身都成問題。而這些經歷都讓她在初來台灣時，覺得台灣的房子「好像豪宅」，「我來了台灣才第一次有自己的房間」。

或許是距離產生美感，茶里笑道，「搬來台灣後跟父母的感情變好了」。 話鋒轉到香港過去一年風起雲湧的街頭運動與每況 愈下的政治環境時，茶里表示對此感到難過，也曾創作 並分享相關議題的圖文，希望藉此讓讀者了解香港的現 況，獲得了不少來自台灣讀者的正面迴響。

隨著中共對港「50年不變」的承諾跳票，部分港人開始計劃移居來台。對於準備移居來台的港人，茶里建 議應拋開「旅遊或逃難的心態」，「每個地方都有好與 壞」，付諸行動前需先好好思考是否能全心接受台灣的 生活與文化，再決定移居。

儘管取得台灣身分證是茶里的目標，但她坦言，自 己「根還在香港，骨子裡仍是香港人」。她也期盼透過 圖文專長在台灣發揚香港文化，因為隨著香港情勢變幻 莫測，「我害怕香港文化會消失」。

採訪到最後，記者詢問茶里如何形容香港人？茶里 說道，「永不放棄」、「堅強的精神是香港人的代表」 。至於茶里的台灣印象，她說「台灣很熱情」。儘管隻 身在台生活不免辛苦，但憑著對台灣的熱愛，茶里說， 「我會想著如何為台灣出一份力」。（編輯：張淑伶）

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