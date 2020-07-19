力挺港版國安法　陸官媒：必將斬斷民進黨亂港黑手

▲港版國安法7月7日正式生效。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

港版國安法第43條實施細則提到，港府將可要求「台灣政治性組織」提供資料、為搜證而搜查有關地方、限制受調查的人離開香港等，在台引起不小反彈聲浪。對此，大陸官媒《人民日報》發文稱，台灣方面的種種反應，進一步暴露其插手香港事務的險惡用心，「香港國安法必將斬斷民進黨當局亂港的黑手。」

「港版國安法」實施細則已於7日正式生效，當中特別提出的「台灣條款」格外受到矚目，陸委會副主委兼發言人邱垂正先前已指出，港版國安法以及43條實施細則以言入罪，無限上綱及全球適用的規定，令外界為之驚愕並高度質疑，他並呼籲國人審慎評估前往或過境陸港澳行程，留意個人人身安全。

針對台灣政壇的反彈聲浪，人民日報19日再次發文指出，從香港國安法進入立法程序到頒布實施的過程中，民進黨當局一直沒閒著，上躥下跳大肆污蔑攻擊，「種種反應，坐實民進黨當局做賊心虛的心態，也進一步暴露其插手香港事務、拒統謀獨的險惡用心。」

文章提到，民進黨當局在香港亂局中扮演極不光彩的角色，去年香港「修例風波」以來，「台獨」「港獨」勢力進一步勾連合流，民進黨當局也追隨美國「打香港牌」的戰略，配合美國干預香港事務，「一方面極力詆毀一國兩制在香港的實踐，利用修例風波，打擊政治對手，為其競選造勢，」

文章強調，2005年通過的《反分裂國家法》，加上剛實施的香港國安法，兩把高懸的利劍將讓台獨與港獨分裂分子無所遁形，「民進黨當局和台獨勢力若執迷不悟，妄圖繼續搞亂香港，必將自食惡果，正如國台辦發言人所說，香港國安法對嚴重危害國家安全的四類罪行和處罰作出明確規定，必將斬斷民進黨當局亂港的黑手。」

▲「港版國安法」被視為北京的反擊。（圖／路透）