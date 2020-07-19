　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

力挺港版國安法　陸官媒：必將斬斷民進黨亂港黑手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港版國安法7月7日正式生效。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

港版國安法第43條實施細則提到，港府將可要求「台灣政治性組織」提供資料、為搜證而搜查有關地方、限制受調查的人離開香港等，在台引起不小反彈聲浪。對此，大陸官媒《人民日報》發文稱，台灣方面的種種反應，進一步暴露其插手香港事務的險惡用心，「香港國安法必將斬斷民進黨當局亂港的黑手。」

「港版國安法」實施細則已於7日正式生效，當中特別提出的「台灣條款」格外受到矚目，陸委會副主委兼發言人邱垂正先前已指出，港版國安法以及43條實施細則以言入罪，無限上綱及全球適用的規定，令外界為之驚愕並高度質疑，他並呼籲國人審慎評估前往或過境陸港澳行程，留意個人人身安全。

針對台灣政壇的反彈聲浪，人民日報19日再次發文指出，從香港國安法進入立法程序到頒布實施的過程中，民進黨當局一直沒閒著，上躥下跳大肆污蔑攻擊，「種種反應，坐實民進黨當局做賊心虛的心態，也進一步暴露其插手香港事務、拒統謀獨的險惡用心。」

文章提到，民進黨當局在香港亂局中扮演極不光彩的角色，去年香港「修例風波」以來，「台獨」「港獨」勢力進一步勾連合流，民進黨當局也追隨美國「打香港牌」的戰略，配合美國干預香港事務，「一方面極力詆毀一國兩制在香港的實踐，利用修例風波，打擊政治對手，為其競選造勢，」

文章強調，2005年通過的《反分裂國家法》，加上剛實施的香港國安法，兩把高懸的利劍將讓台獨與港獨分裂分子無所遁形，「民進黨當局和台獨勢力若執迷不悟，妄圖繼續搞亂香港，必將自食惡果，正如國台辦發言人所說，香港國安法對嚴重危害國家安全的四類罪行和處罰作出明確規定，必將斬斷民進黨當局亂港的黑手。」

▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲「港版國安法」被視為北京的反擊。（圖／路透）

 
ET快訊
NASA罕見警告！　巨大小行星5天後「極度接近」地球
快訊／新冠肺炎新增1確診　指揮中心1400說明
楊謹華私訊前任「還想當朋友」　喝喜酒巧遇了…老公也在場
「類極光光柱」驚現台灣！　他嚇得手抖按快門
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

長江重慶段迎今年最大洪水　安徽急封古城門防倒灌

力挺港版國安法　陸官媒：必將斬斷民進黨亂港黑手

長江2020年第2號洪水形成後　官方：與淮河、太湖齊發形勢嚴峻

沒收到畢業花！　女老師「不爽被欺負」罰站學生吐滿臉口水：呸噁心

避美印聯手封殺　路透：TikTok考慮在倫敦設總部

搶魚不要命！ 安徽北雁湖暴漲現「水中人牆」...目擊者：全區都來了吧

港正妹插畫家在台定居3年：用心想著如何貢獻台灣！

解放軍西藏軍區「秀肌肉」　2分鐘影片曝光魔鬼訓練

困電梯內手機沒帶！母女「喝對方的尿」求生…4天後才被發現

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

長江重慶段迎今年最大洪水　安徽急封古城門防倒灌

力挺港版國安法　陸官媒：必將斬斷民進黨亂港黑手

長江2020年第2號洪水形成後　官方：與淮河、太湖齊發形勢嚴峻

沒收到畢業花！　女老師「不爽被欺負」罰站學生吐滿臉口水：呸噁心

避美印聯手封殺　路透：TikTok考慮在倫敦設總部

搶魚不要命！ 安徽北雁湖暴漲現「水中人牆」...目擊者：全區都來了吧

港正妹插畫家在台定居3年：用心想著如何貢獻台灣！

解放軍西藏軍區「秀肌肉」　2分鐘影片曝光魔鬼訓練

困電梯內手機沒帶！母女「喝對方的尿」求生…4天後才被發現

Audi汰除R8 V10入門車型　限量30部最終特仕車好料給滿滿！

「佛州已成武漢！」單日增1.5萬例、ICU病床容量118％　前線醫師曝心聲

安啾和藍亦明甜遊日本「證據影片曝光」　HowHow坦承好羨慕…網崩潰：老闆員工都叛徒！

臨江夜市違停車驚見槍支！警去電釣出車主...他狂奔百米還丟子彈

Junior韓宜邦離開8年前東家「分手不理智」　圈外女友意外曝光！

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

丫頭婚後2個月曝「夫妻禁忌話題」　怕一討論會吵架：我在逃避！

在地人也愛吃！麻豆「鍋燒意麵」晚來吃不到　湯鮮甜、配料超多

馬如龍初見女婿「完全不講話」　靠沛小嵐助攻…黃聖雅笑曝：爸爸都聽媽媽的

上夜夜秀只付10萬？柯文哲親揭「與博恩爸爸關係」：一定會打折　

大陸熱門新聞

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

女神音樂生搭機丟失300歲大提琴！全網幫他找

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

搶魚不要命！ 安徽北雁湖暴漲現「水中人牆」

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

婆婆進7家店狂偷衣服　只為給媳婦穿

28歲男虐殺7歲繼子！恐怖演技險騙過所有人

困電梯內手機沒帶！母女喝尿維生4天

港插畫家在台定居3年：用心想著如何貢獻台灣

不爽沒收到畢業花！　女老師叫全班罰站「狂吐學生口水」

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

更多熱門

相關新聞

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

一名網友分享國小五年級搭住家公寓大廈電梯時，遇到一名住在11樓的大叔，結果他晚上回家吃晚飯時，聽到爸爸說的話，「我整個人全身雞皮疙瘩」，之後病了幾天，從此再也不敢獨自到11樓搭電梯。對此，有人希望公布大樓地點，也讓原PO回應了。

民進黨全代會19日登場！大咖助選陳其邁　重頭戲中常委改選

民進黨全代會19日登場！大咖助選陳其邁　重頭戲中常委改選

港插畫家在台定居3年：用心想著如何貢獻台灣

港插畫家在台定居3年：用心想著如何貢獻台灣

香港男、女藝人接連確診！唱歌沒戴口罩

香港男、女藝人接連確診！唱歌沒戴口罩

林鄭月娥：用港警「超級電腦」支援防疫

林鄭月娥：用港警「超級電腦」支援防疫

關鍵字：

香港港版國安法港區國安法國安法人民日報陸委會民進黨台獨港獨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面