豬隊友「計算機打5通電話」沒人接！網歪頭：哪顆是撥出鍵？

▲友人表示，自己打了5通電話都沒有人接。（圖／翻攝自Facebook／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

許多人喜歡講電話勝過使用文字訊息，方便快速又能交代清楚。一名網友日前和友人聊天時，對方表示「打5通電話給你都沒接」，原PO震驚回覆，「我電話都沒響，是打給鬼？」沒想到友人傳來截圖照片，竟然是計算機的畫面，讓他大喊「用計算機打還能打5通？是白痴嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，一大早和友人傳訊息時，對方詢問「為何打電話給你都不接」，他震驚表示，自己電話都沒有響「是打給鬼？」沒想到對方還打了5通，並再次詢問電話號碼是否正確，隨後友人傳了一張截圖，證明自己真的有打電話。

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▲▼原PO看到截圖後傻眼，對方竟然用計算機打電話。（圖／翻攝自Facebook／網友授權提供）

沒想到對方竟然用計算機打電話，大大的三個字「計算機」就在螢幕上方，誇張行徑讓原PO當場傻眼，一大早就遇到白痴隊友，「你用計算機打給我，我會接得到嗎？用計算機還可以打5通？是北7膩」。貼文發出後網友們全笑翻，「計算機沒有撥號鍵啊啊啊」、「喝茫了嗎？」、「我笑了，鬱悶的一早，讓我嘴角淡淡揚起」、「今日最好笑的，第一名」、「我笑到不行」、「請問哪顆是撥出鍵？我等等試試」。

也有網友懷疑事件的真實性，「計算機第一個○按得出來也是挺厲害的！」、「故意裝傻的啦」、「雖然很假，但還是很好笑」、「第一碼為何可以打出0？」「還不錯，知道要先按小數點才能打0，真實度0%笑果70%」、「是哪牌手機，計算機的第一位數是0？」、「太假，第一個0要按小數點」。