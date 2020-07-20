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西門町「160元燒肉飯」爆熱議！店家曝連9年獲米其林：本店連青菜都沒有

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲西門町一間燒臘店的價格和菜色引發熱論。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有民眾日前到西門町一間港式燒臘用餐，點了一份燒肉飯，結果一看到整盤幾乎只有飯跟肉，青菜只少少幾根，讓他直呼「160元就這樣……？西門町真正天龍國啊……」話題引發熱論，許多網友認為，貴是貴在店租。對此，店家也受訪回應。

根據《東森新聞》採訪，老闆解釋，除了店開在西門町黃金地點，更是因為用料堅持，像是光是燒肉就用20幾種香料醃製一天，最後再烤一小時。店家表示，這樣的功夫已經傳承了4代，也連續9年獲得澳門米其林推薦，並笑說外面100元、80元的燒肉飯不會有米其林認證。

請繼續往下閱讀...

「因為我們用的配料，我自己做的生意方式，不同於別人的。」老闆還強調，如果是澳門本店，連青菜都沒有，燒鴨飯就只有燒鴨和白飯，一份是40元澳幣（約新台幣147元），「如果你要單拼，就是單一個燒肉，（澳門店）連青菜都沒有的。」

另外，也有網友在PTT回文19日的報導《西門町吃港式燒臘！「燒肉飯才上桌」他驚呆　曝價格貴炸：160元就這樣...》，提到他是香港人，報導中的燒肉飯不管價格和賣相，看起來都很像正宗香港燒臘。

他表示，香港的便當稱為「飯盒」，「就是單純的肉+飯+兩根菜，一大坨白飯再疊一層肉在上面，簡單又粗暴。」接著說，台灣的燒臘店某種程度上就是便當店，「一般在吃便當都會有配三道小菜，總之就是營養豐富，菜肉平衡。」有差異在所難免。

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