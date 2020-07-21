「剩200元坐車」失業父子餓整天還弄丟口罩　他想起過世父暖送晚餐

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友20日在臉書「爆怨公社」PO文，聲稱當天遇到一名孩子陪著失業的父親去找工作，兩人身上只剩200元要搭車、吃飯，結果孩子不慎弄丟口罩，讓爸爸很不開心，他一聽到這裡，隨即拿出隨身攜帶的新口罩，後來知道父子倆一整天都沒有吃飯，乾脆好人做到底，再送上兩個便當，「我忽然想起我不在的爸爸，以前也是這樣對我大小聲，看到那孩子就想起以前的我。」

▲孩子和爸爸只剩200元要坐火車回家。（示意圖／記者李毓康攝，與本文無關）

原PO提到，剛剛看到一名成年男子在罵小孩，不斷大聲質問「口罩放哪裡了」，之後就坐在路邊，因為孩子被罵到哭了，他忍不住靠過去詢問到底發生什麼事，「那孩子啜泣告訴我，不小心把爸爸的口罩弄丟了，沒有帶多的出門，等一下要趕火車回去，爸爸沒有口罩可以戴。」

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原PO立即告訴孩子，旁邊的超商有賣口罩，這才知道父子倆經濟狀況不佳，身上只剩200元要搭車、吃晚餐。聽到這裡原PO大致了解狀況，並馬上拿出隨身攜帶的新口罩送給他們，孩子非常高興，一邊道謝一邊說，爸爸人很好，只是說話大聲了一點，從來沒有打過他，只是最近失業了在找工作，「我們從早上找到現在，都沒有休息。」

▼▲原PO送給父子倆口罩和便當。（示意圖／記者劉宜庭、李佳蓉攝，與本文無關）

得知父子倆幾乎一整天都沒吃東西，原PO乾脆好人做到底，在旁邊的自助餐店包了兩個便當，希望他們在回家的火車上可以好好休息、吃飯，「我忽然想起我不在的爸爸，以前也是這樣對我大小聲，看到那孩子就想起以前的我。」

其他網友看完原PO的經歷，紛紛留言稱讚他的善良，「謝謝你給這個社會注入溫暖」、「希望爸爸能找到工作，小孩子這麼乖」、「我小時候等公車回家下大雨， 有一個好心的阿姨幫我撐傘，看我一直坐不到車，陪著我一直到搭上指南客運回景美，這段往事雖然快40年了，我依然記得好心的阿姨」。