　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「剩200元坐車」失業父子餓整天還弄丟口罩　他想起過世父暖送晚餐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友20日在臉書「爆怨公社」PO文，聲稱當天遇到一名孩子陪著失業的父親去找工作，兩人身上只剩200元要搭車、吃飯，結果孩子不慎弄丟口罩，讓爸爸很不開心，他一聽到這裡，隨即拿出隨身攜帶的新口罩，後來知道父子倆一整天都沒有吃飯，乾脆好人做到底，再送上兩個便當，「我忽然想起我不在的爸爸，以前也是這樣對我大小聲，看到那孩子就想起以前的我。」

▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,列車長。（圖／記者李毓康攝）

▲孩子和爸爸只剩200元要坐火車回家。（示意圖／記者李毓康攝，與本文無關）

原PO提到，剛剛看到一名成年男子在罵小孩，不斷大聲質問「口罩放哪裡了」，之後就坐在路邊，因為孩子被罵到哭了，他忍不住靠過去詢問到底發生什麼事，「那孩子啜泣告訴我，不小心把爸爸的口罩弄丟了，沒有帶多的出門，等一下要趕火車回去，爸爸沒有口罩可以戴。」

請繼續往下閱讀...

原PO立即告訴孩子，旁邊的超商有賣口罩，這才知道父子倆經濟狀況不佳，身上只剩200元要搭車、吃晚餐。聽到這裡原PO大致了解狀況，並馬上拿出隨身攜帶的新口罩送給他們，孩子非常高興，一邊道謝一邊說，爸爸人很好，只是說話大聲了一點，從來沒有打過他，只是最近失業了在找工作，「我們從早上找到現在，都沒有休息。」

▲中衛口罩正面。（圖／記者劉宜庭攝）

▼▲原PO送給父子倆口罩和便當。（示意圖／記者劉宜庭、李佳蓉攝，與本文無關）

雞腿便當,便當。新LOGO（示意圖／記者李佳蓉攝）

得知父子倆幾乎一整天都沒吃東西，原PO乾脆好人做到底，在旁邊的自助餐店包了兩個便當，希望他們在回家的火車上可以好好休息、吃飯，「我忽然想起我不在的爸爸，以前也是這樣對我大小聲，看到那孩子就想起以前的我。」

其他網友看完原PO的經歷，紛紛留言稱讚他的善良，「謝謝你給這個社會注入溫暖」、「希望爸爸能找到工作，小孩子這麼乖」、「我小時候等公車回家下大雨， 有一個好心的阿姨幫我撐傘，看我一直坐不到車，陪著我一直到搭上指南客運回景美，這段往事雖然快40年了，我依然記得好心的阿姨」。

ET快訊
掏500元三倍券「有找零嗎？」　老闆一波神操作客人吃癟呆了
快訊／胡睿兒現身報到入監！　林采緹嘆：好好照顧自己
老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻　釣出大票苦主
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

徐國勇帶4000元三倍券逛夜市不找零　朱學恒吐槽：我花別人錢時也這麼豪邁

桃園路邊攤美食進軍百貨櫃位　老闆用大七送龍蝦...網友想應徵司機

成功大學企業班　王正坤講授新冠肺炎疫情衝擊本土供應鏈布局

插畫家Haley Tippmann　「生活感」就是鐫記每一刻真實日常

「剩200元坐車」失業父子餓整天還弄丟口罩　他想起過世父暖送晚餐

以潛艇碉堡水域空間　投映13萬平方英尺克林姆名畫

徐國勇帶4000元三倍券逛夜市不找零　朱學恒吐槽：我花別人錢時也這麼豪邁

反南鐵自救會長連夜搬家　放棄「8年抗戰」：怕怪手突然就開挖

掏500元三倍券「有找零嗎？」老闆一波神操作…客人吃癟呆了　爽炸3萬人

「亞斯伯格症」小5生被霸凌！　家長會長「畢典公審」：上至下都有問題

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

夏日吃驚的關鍵秘密！全台竟只有3%的人知道！

桃園路邊攤美食進軍百貨櫃位　老闆用大七送龍蝦...網友想應徵司機

成功大學企業班　王正坤講授新冠肺炎疫情衝擊本土供應鏈布局

插畫家Haley Tippmann　「生活感」就是鐫記每一刻真實日常

「剩200元坐車」失業父子餓整天還弄丟口罩　他想起過世父暖送晚餐

以潛艇碉堡水域空間　投映13萬平方英尺克林姆名畫

徐國勇帶4000元三倍券逛夜市不找零　朱學恒吐槽：我花別人錢時也這麼豪邁

反南鐵自救會長連夜搬家　放棄「8年抗戰」：怕怪手突然就開挖

掏500元三倍券「有找零嗎？」老闆一波神操作…客人吃癟呆了　爽炸3萬人

「亞斯伯格症」小5生被霸凌！　家長會長「畢典公審」：上至下都有問題

台大癌醫也換了！院長退休　國際級腫瘤醫學專家楊志新8月接任

消失7年復出演戲爆「14年豪門婚姻亮紅燈」！　郁方親上火線回6個字

公鹿5天第2人宣布確診！重要替補康諾頓中鏢　主帥預估能趕上復賽首戰

TOYOTA「高級版RAV4」單月接單4.5萬張！原預計只賣3100台

台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備就靠這張

玻璃屋內吃沙拉、喝拿鐵！台中老宅早午餐　捲稻草造景超好拍

中職／劉貴元選秀獲兄弟青睞　徐總培育美濃首批球員進職棒

桃園路邊攤美食進軍百貨櫃位　老闆用大七送龍蝦...網友想應徵司機

緯創開盤即走高！盤中股價一度上漲2元　最高點來到34.95元

中職／林政華獲桃猿指名：喜歡球隊　盼看齊陳晨威快腿

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

生活熱門新聞

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

吃光備料！花蓮「公正包子、周家蒸餃」30年頭一遭公休

威力彩飆25億！這3生肖7月後財運紅到發紫

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

開門見冰箱＝窮死你！命理師曝「廚房禁忌Top6」傷身又傷財

黑絲網美街訪幾歲破處　宅男求：踩我

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

邊境什麼時候解封？陳時中給答案

「爭鮮」100元怎麼吃？　饕客曝：吃到飽

35歲領3萬很要不得嗎？旅越台人羨慕

都知道代表你老了！這些網路用語成「時代眼淚」

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

今起3天防「午後強風大雷雨」　17縣市亮高溫燈號

更多熱門

相關新聞

男性新冠死亡率更高還不愛戴口罩！原因曝光

男性新冠死亡率更高還不愛戴口罩！原因曝光

新冠肺炎（COVID-19）在世界各地仍在大流行當中，所以依賴口罩防護仍是相當重要的例行公事，但是有研究顯示指出，相較於女性，男性穿戴口罩等個人防護用品的意願較低，儘管男性感染新冠肺炎的死亡率明顯更高。

和老闆約好面試！年輕人「1句話」沒到...網看傻

和老闆約好面試！年輕人「1句話」沒到...網看傻

全球確診1450萬例　港法澳強制戴口罩

全球確診1450萬例　港法澳強制戴口罩

西門町「160元燒肉飯」爆熱議！店家回應了

西門町「160元燒肉飯」爆熱議！店家回應了

三倍券卡套不環保？經濟部曝原因

三倍券卡套不環保？經濟部曝原因

關鍵字：

爆怨公社口罩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

龍洞夜潛「海水」跟進房…暗處人臉照曝光

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陸企立訊蠶食台廠！驚動郭台銘

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面