麵捲起來吃！對桌情侶「好做作喔」笑吃不起：又不是義大利麵　她委屈炸

▲原PO到麵攤用餐，被別桌情侶檔訕笑做作。（圖／（左）翻攝自爆怨公社、（右）pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃麵方式不一樣，竟然被一對情侶指指點點，讓她傻眼又委屈。一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她日前到麵攤用餐，習慣性地把麵捲起來吃，結果被別桌情侶訕笑「好做作哦！又不是義大利麵」、「她可能吃不起（義大利麵）。」對話讓原PO超傻眼，網友也狂翻白眼，「甘他們屁事？一搭一唱是怎樣？」

「請問有人吃麵時，也會把麵捲起來吃嗎？」原PO先是委屈發問，接著還原當時場景，說情侶檔看到她捲著麵吃，女生先是開口「好做作哦！又不是義大利麵」，男方更是補一句「她可能吃不起，才在麵攤吃。」聽到碎嘴情侶的對話，原PO忍不住直呼「你們有問題嗎？誰規定只有吃義大利麵才能這樣？管好自己的人生。」

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她也用hashtag表達自己的不滿，「#你才吃不起我不喜歡吃義大利麵」、「#從自己會吃麵時就這樣捲著吃了」。事後也補充，因為店裡只有5桌，當時情侶就坐她對面，「我看了一下只有我這樣吃麵，他們的聲音不小，所以我聽的很清楚。」

▲看到原PO捲麵的吃法，情侶竟酸「她可能吃不起」。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他人紛紛直呼情侶檔「是在哈囉」，「個人習慣也要管」、「每個人吃東西自己高興就好，別人也管太多了吧」、「人家怎麼吃麵關他們什麼事，我覺得他們才是沒禮貌」、「現在的生態真的奇怪，明明就自己吃個飯，還要去看別桌在幹嘛甚至評論人家如何，吃自己的飯不好嗎？」

話題也吸引許多習慣捲麵的人留言力挺，大推這樣吃好處多多，「我吃陽春麵和泡麵一定這樣捲」、「捲麵+1，還要搭配湯匙」、「我也會用捲的耶，比較好入口，而且用捲的比較能控制量，不會太多太少」、「捲起來吃是為了不讓湯汁亂噴，對有化妝（的人來說）也很方便」、「這樣吃才衣服不會被麵條尾甩到湯汁或醬汁。」