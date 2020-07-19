　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麵捲起來吃！對桌情侶「好做作喔」笑吃不起：又不是義大利麵　她委屈炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO到麵攤用餐，被別桌情侶檔訕笑做作。（圖／（左）翻攝自爆怨公社、（右）pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃麵方式不一樣，竟然被一對情侶指指點點，讓她傻眼又委屈。一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她日前到麵攤用餐，習慣性地把麵捲起來吃，結果被別桌情侶訕笑「好做作哦！又不是義大利麵」、「她可能吃不起（義大利麵）。」對話讓原PO超傻眼，網友也狂翻白眼，「甘他們屁事？一搭一唱是怎樣？」

「請問有人吃麵時，也會把麵捲起來吃嗎？」原PO先是委屈發問，接著還原當時場景，說情侶檔看到她捲著麵吃，女生先是開口「好做作哦！又不是義大利麵」，男方更是補一句「她可能吃不起，才在麵攤吃。」聽到碎嘴情侶的對話，原PO忍不住直呼「你們有問題嗎？誰規定只有吃義大利麵才能這樣？管好自己的人生。」

請繼續往下閱讀...

她也用hashtag表達自己的不滿，「#你才吃不起我不喜歡吃義大利麵」、「#從自己會吃麵時就這樣捲著吃了」。事後也補充，因為店裡只有5桌，當時情侶就坐她對面，「我看了一下只有我這樣吃麵，他們的聲音不小，所以我聽的很清楚。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲看到原PO捲麵的吃法，情侶竟酸「她可能吃不起」。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他人紛紛直呼情侶檔「是在哈囉」，「個人習慣也要管」、「每個人吃東西自己高興就好，別人也管太多了吧」、「人家怎麼吃麵關他們什麼事，我覺得他們才是沒禮貌」、「現在的生態真的奇怪，明明就自己吃個飯，還要去看別桌在幹嘛甚至評論人家如何，吃自己的飯不好嗎？」

話題也吸引許多習慣捲麵的人留言力挺，大推這樣吃好處多多，「我吃陽春麵和泡麵一定這樣捲」、「捲麵+1，還要搭配湯匙」、「我也會用捲的耶，比較好入口，而且用捲的比較能控制量，不會太多太少」、「捲起來吃是為了不讓湯汁亂噴，對有化妝（的人來說）也很方便」、「這樣吃才衣服不會被麵條尾甩到湯汁或醬汁。」

ET快訊
快訊／新冠肺炎新增1確診　指揮中心1400說明
楊謹華私訊前任「還想當朋友」　喝喜酒巧遇了…老公也在場
「類極光光柱」驚現台灣！　他嚇得手抖按快門
閨蜜揪合資買房！她付460萬等分潤…聽到這句話傻了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當兵留下的習慣？　退伍弟兄曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心下午2點說明

被蚊子咬會不會感染新冠病毒？　美國最新研究出爐

免費看電影、買書！加碼600元「藝FUN券」不到1天破150萬人登記

奶奶過世請喪假！臭嘴男同事「妳超爽，有遺產」開訂PIZZA　被拗請客逼哭她

影／暑假首日狂湧1.5萬人「懲罰澎湖」！車禍率大增45%　當地交警曝光主因

極地絕景驚現台灣！神人捕捉合歡山「類極光光柱」美哭　嚇得整晚手抖按快門

農遊券今中午抽335萬幸運兒　沒收到簡訊、怎麼用10大問題看過來

搭電梯遇「11樓叔叔」！小五童晚上聽到爸的話：全身雞皮疙瘩　地點公布了

相遇1920台北市　台北探索館小志工研習營20日開放報名

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

當兵留下的習慣？　退伍弟兄曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心下午2點說明

被蚊子咬會不會感染新冠病毒？　美國最新研究出爐

免費看電影、買書！加碼600元「藝FUN券」不到1天破150萬人登記

奶奶過世請喪假！臭嘴男同事「妳超爽，有遺產」開訂PIZZA　被拗請客逼哭她

影／暑假首日狂湧1.5萬人「懲罰澎湖」！車禍率大增45%　當地交警曝光主因

極地絕景驚現台灣！神人捕捉合歡山「類極光光柱」美哭　嚇得整晚手抖按快門

農遊券今中午抽335萬幸運兒　沒收到簡訊、怎麼用10大問題看過來

搭電梯遇「11樓叔叔」！小五童晚上聽到爸的話：全身雞皮疙瘩　地點公布了

相遇1920台北市　台北探索館小志工研習營20日開放報名

安啾和藍亦明甜遊日本「證據影片曝光」　HowHow坦承好羨慕…網崩潰：老闆員工都叛徒！

臨江夜市違停車驚見槍支！警去電釣出車主...他狂奔百米還丟子彈

Junior韓宜邦離開8年前東家「分手不理智」　圈外女友意外曝光！

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

丫頭婚後2個月曝「夫妻禁忌話題」　怕一討論會吵架：我在逃避！

在地人也愛吃！麻豆「鍋燒意麵」晚來吃不到　湯鮮甜、配料超多

馬如龍初見女婿「完全不講話」　靠沛小嵐助攻…黃聖雅笑曝：爸爸都聽媽媽的

上夜夜秀只付10萬？柯文哲親揭「與博恩爸爸關係」：一定會打折　

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

當兵留下的習慣？　退伍弟兄曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

「三倍券折到」全聯拒收！網闢謠：鈔票折痕更多

18歲工地歌神背景曝光　女粉暴動

懶惰男126萬扔電梯！「直達15樓」給阿公　下秒門開悲劇了…

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

生前超相愛⋯夫死後妻驚「身份全造假」

信用卡付款！外送員「又收現金」騎車落跑　業者回應了

神人捕捉台灣出現類極光光柱奇景

西門町吃港式燒臘！他驚呆：160元就這樣

女友堅持花17萬買 時速10km全罩電動車

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

更多熱門

相關新聞

西門町吃港式燒臘！他驚呆：160元就這樣

西門町吃港式燒臘！他驚呆：160元就這樣

到外面吃飯，就算不求超好吃或超便宜，但至少要對得起販售價格。一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見他似乎是到一間港式燒臘用餐，點了一份燒肉飯，結果讓他直呼「160元就這樣……？西門町真正天龍國啊……」。看到照片後，其他網友也看傻，「這80我都覺得貴」、「道地的香港價。」

懷孕18週生女兒！長輩嗆：上輩子搶別人老公

懷孕18週生女兒！長輩嗆：上輩子搶別人老公

小貨車轉彎飛撞瞬間曝！女破頭昏迷滿地血

小貨車轉彎飛撞瞬間曝！女破頭昏迷滿地血

三倍券買早餐第3間才答應！釣出無奈現況

三倍券買早餐第3間才答應！釣出無奈現況

查核中心：ATM密碼3秒被盜是謠言

查核中心：ATM密碼3秒被盜是謠言

關鍵字：

吃麵麵攤情侶做作義大利麵捲麵爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面