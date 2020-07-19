整條魚爆出來！2盒便當只要「芒果冰沙價」　超佛心店家地址曝光

▲2個便當盒且有魚有肉，居然只要110元。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

在現今物價飆漲的時代，能用「一杯芒果冰沙」的價格就買到配菜滿滿的便當，想必會覺得老闆簡直佛心來的。一名網友PO出2個便當盒的照片，配菜超多，便當盒滿到變形，且還有整條魚躺在上面，根本塞不下，而這樣居然只要芒果冰沙的價格，讓網友看了直呼，「欠新台幣教訓的店家」。

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，「我要抱怨！這樣子居然110」。從原PO發出的照片可以見得，2個便當盒內，放有滿滿的苦瓜、茄子、番茄炒蛋、青花菜和白花椰菜，滿到便當盒向外變形，更誇張的是，這樣的價格居然還能買到整條魚和厚實的肉塊。

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原PO表示，110元的價格實在很划算，「有魚有肉有夠便宜，跟一杯大X子的芒果冰沙一樣價格。佛心便當店，我一定每天買爆」。

不少網友看到照片後，紛紛留言表示，「價錢太佛了吧！還加那尾魚」、「太可惡哦！我要用新台幣制裁他」、「沒看過自助餐有這麼大的魚」、「台北沒有這樣的價位」、「買3碗飯，全家吃飽」、「重點是大X子貴吧」、「老闆算錯嗎」、「左邊那個在台北就110了」、「我要報復性消費」。

另外，也有不少網友紛紛敲碗，想知道這家佛心便當店到底在哪裡。經《ETtoday新聞雲》記者詢問，原PO大方透露，這家佛心便當店是「上班族自助餐館」，位在高雄市鳳山區。