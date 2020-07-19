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高雄燒烤店起火...眼尖網友發現「這家常火警」　消防局統計：9年燒4次

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▲▼ 高雄鼓山區燒烤店屢傳火警 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄燒烤店晚間傳出火警，網友眼尖發現這家燒烤店疑似「起火多次」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鼓山區一家知名燒烤店，18日晚間傳出火警，店內冒出大量濃煙，有眼尖的網友注意到這家燒烤店似乎「時常發生火警」，根據消防局的統計，從101年至今一共獲報4次，這回店內又意外起火，店內地板被蒸氣熏黑，消防局獲報後派出大量消防隊員趕往現場，幸好店內員工、顧客皆無人受傷。

▲▼ 高雄鼓山區燒烤店屢傳火警 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄燒烤店晚間傳出火警，網友眼尖發現這家燒烤店疑似「起火多次」。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據消防局的說法，警消到場時，燒烤店員工已熟練的將店內客人疏散，不過店內仍竄出陣陣濃煙，消防員到場先行尋找火點做灌救，由於燒烤爐下方的管線連接著店內木質地板，因此店內起火，讓地板也遭殃，因為高溫變得一片焦黑，消防員另外使用破壞器材尋找火點，一直到晚間12點多，火場完全處理完畢後才離去。

至於起火原因，經初步研判，疑似客人在享用燒烤美食時，肉品油脂滴落燒烤爐中，使得爐下管線溫度升高，而引起濃煙！但有網友發現，這家燒烤店很常有火警傳出；根據消防局資料，該店於101年11月、106年10月、108年3月都曾有火警意外傳出，加上這次報案，等於9年內一共發生4次火警。

▲▼ 高雄鼓山區燒烤店屢傳火警 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄燒烤店晚間傳出火警，網友眼尖發現這家燒烤店疑似「起火多次」。（圖／記者黃子倩翻攝）

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