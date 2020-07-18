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吃爆米花手超油！妹子貼心掏「這片」酒精棉片給擦手...空氣瞬間凝結尷尬炸

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▲電影院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲爆米花可說是看電影的必備品。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人看電影時，一定會配上一桶爆米花，邊看邊吃才最過癮，一名網友日前與女性友人去看電影時，同樣配上了爆米花，不過卻也導致手指頭油膩膩，因此便向對方表示，「吃爆米花手會油」，妹子則是貼心的給了他一片酒精棉片。而後，原PO詢問對方是否還有酒精棉片時，這名女性友人竟拿出了讓空氣瞬間凝結的「這一片」，氣氛變得非常尷尬。

這名網友在「爆廢公社二館」發文表示，昨日帶了一個妹子去看電影，由於觀看過程中，有手抓爆米花來吃，導致手指頭有點油，因此「她給了我一個酒精棉片說可以擦手」，他當下一看，還覺得非常稀奇。

請繼續往下閱讀...

因此，原PO又向妹子再索取一片酒精棉片，對方也隨即拿了「一片」出來，不料卻讓他瞬間傻眼，「呃......這個更油啊小姐姐」。雖然原PO並沒有說破，但從照片中可以見得，妹子拿出的，竟是「保險套」，而對方也急忙解釋只是拿錯而已。

▲網友向對方索取酒精棉片，想不到對方竟掏出保險套。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO向妹子索取酒精棉片，想不到對方竟掏出保險套。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「電影院解鎖，刺激喔」、「暗示已經這麼明顯」、「杜X斯輕薄幻隱AIR」、「所以使用了嗎」、「那個濕紙巾有點眼熟」、「有後續嗎」、「還看什麼電影」。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，原PO大方表示，兩人當時尷尬地相視而笑，不過他也用玩笑話的方式來化解，之後還去附近公園吊單槓，表現出相當紳士的一面。

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