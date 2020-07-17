出門溜愛寵！帥騎士後背包竟藏「蟒蛇」　眼尖網友一看笑翻：犧牲錢包

▲居然有騎士帶「蟒蛇」出門溜。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會養小狗、小貓，且大多會帶牠們出去走走，像是「寵物太空包」就是專為「溜貓咪」所設計的。不過這名網友竟PO出了一張超驚人的照片，在他正前方的騎士，包包同樣可以看見寵物的樣貌，但仔細一瞧才發現，包包內躺著的，竟是一條「蟒蛇」，讓他直呼，「要不要這麼帥啊」。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，「為了追這個小帥哥，我錯過幾條回家的巷子口」。原PO當時就是看見前方騎士的包包內，竟裝有一條大蟒蛇，因此讓他目不轉睛、窮追不捨，看到都忘了要回家，他也驚呼，「居然有人出門帶蟒蛇出來溜，要不要這麼帥啊」。

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▲有網友笑稱，騎士為了溜蛇，反而將錢包放在外面。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

由於「養蟒蛇」又「溜蟒蛇」實在是太特別，因此PO文一出便立刻掀起熱議，不少網友看到後，便紛紛留言表示，「會不會是有蛇爬進去他的包他不知道」、「要帶去加工成皮包的啦」、「牠也需要溜溜」、「竟然有『溜蛇』的包包」、「我以為是造型」、「為了裝蟒蛇，犧牲錢包放外面」、「以為是包包紋路」。

另外，也有眼尖網友發現，這名溜蟒蛇的騎士正用後照鏡看著原PO。對此，原PO也在留言處現身回應，「幸好我有先徵求他的同意」。

▲有網友發現，騎士正用後照鏡看著原PO。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）