高雄KTV外捅人醉男犯案後4小時落網　理由竟是「看到他在瞪我」

▲新興區刺人案主嫌事發4小時後遭警方逮捕歸案。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄凌晨5點多在中華、六合路口發生一起持利器刺人的案件，事發當時28歲的陳姓男子站在路口等計程車，酒醉的25歲易男喝得爛醉，從KTV走出來連站都站不穩，還一度踉蹌跌倒，看到陳姓男子後，認為對方在瞪他，立刻出言挑釁，之後疑似氣不過，站起身來一頭往對方身上撞去，還拿手中利器刺向對方腹部，陳男中刀當場鮮血直流。事發後4個小時，警方在易姓男子仁武區的住處將人迅速逮捕歸案。

根據警方了解，這起傷人案的25歲易姓主嫌，從事營造業，晚上和同學約在KTV辦同學會，席間他喝了不少酒，凌晨要離開的時候，在路口看到陳姓男子，認為對方在瞪他，他氣到想衝過去跟對方理論，結果一個踉蹌跌倒在地，這時對方本來想跟他好言相勸，不想將事情擴大，沒想到反而遭他持利器刺傷。

而易姓主嫌刺了人後，疑似立刻酒醒一半，當場搭車逃逸！新興分局警力到場後，只見易男的女友獨留在現場，先將她帶回製作筆錄，並掌握易男行蹤，前往他位在仁武區的住處埋伏，果然在9點多看到渾身酒味的易姓主嫌出現，一舉將人逮捕。

▲新興刺人案主嫌遭逮捕歸案，將帽簷壓低、戴上口罩，深怕長相曝光。（圖／記者黃子倩攝）

易男被帶回警局，他身穿帽T、把帽子壓到不能再低，戴著口罩，針對他刺人的動機，警方仍在訊問中，而行兇用的兇刀目前棄置於何處，也還有待警方進一步追查。

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