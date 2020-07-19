高雄5歲童遭施暴「右手骨折20度」　大寮某幼兒園遭停辦1年！



▲高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生，造成5歲童骨折。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市幼兒園近期爆發不少不當管教事件，大寮區某家幼兒園被爆出園長對多名孩童施暴，包括折手扭轉、棍棒打小孩等，造成其中一名5歲幼童右手骨折超過20度，還有多名孩童向家長反映有拒學恐懼，甚至到身心科就診。對此，高雄市教育局19日表示，該幼兒園依法裁處停辦1年，將協助81名幼生轉園安置。

高雄市大寮區某幼兒園被爆出園長對多名孩童施暴，家長調閱監視器發現，園長不僅將孩子的手反折180度、前後交叉折，還有拿棍棒打數次、強拉導致小朋友跌倒的畫面，還有多名孩童向家長反映有拒學恐懼，甚至到身心科就診。

對於此案，高雄市教育局表示，該某幼兒園因不當管教依法裁處停辦1年，教育局已提供幼兒園輔導與教保專業資源，並全力協助家長媒合安置幼兒，以保障幼兒權益。有81名在園的幼生需安置，教育局已於7月10日在局網公告大寮區尚有缺額的公私立幼兒園名單（計253個缺額），並同步通知園方轉知家長，以協助幼兒轉園安置。

目前教育局已協助園方辦理通知家長關於幼兒安置資訊，並請家長於7月17日回傳收執聯確認收到通知，於7月22日由該園將幼兒安置情形報教育局，並於7月23日至31日前協助媒合尚未安置的幼生。





▲市議員邱于軒爆林園幼兒園疑似虐童，將小朋友的手捆成「哆啦A夢」 。（圖／記者洪靖宜攝）

而另外一起林園區某間幼兒園，被爆竟有老師處罰學生，是以膠帶纏繞雙手，讓孩子的手捆成了「哆啦A夢」，高市代理市長楊明州指出，他自己也有小孩，會要求社會局、教育局對類似情況儘速查證，若確有其事、則評估以最嚴厲方式處分。目前教育局、社會局仍在研議裁處中。