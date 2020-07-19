民生國中暑假浸潤式英語特色營隊　全外師全英互動「報名秒殺」

▲嘉義市108學年度國中暑假浸潤式英語特色營隊，與外師全英互動輕鬆學英文 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民生國中於舉辦國中暑假浸潤式英語特色營隊-奇幻嬉遊英語營，活動開放報名即秒殺，受到家長與學生的高度肯定，最重視教育的市長黃敏惠蒞臨現場參與英語營結業活動，並公布得獎組別及頒發參加營結業證書，給予學生勉勵與祝福。

黃敏惠表示，感謝民生國中團隊及4位外師（Norman、Tracy、Kaye、Bongi），籌劃活潑有趣的全英語課程設計，讓學生們在真實生活情境中學習英語，教育要培養具有「大視野」的孩子，而英語學習力是大視野養成之鑰。

市府有計畫地推動雙語教學在中小學的課程中，透過雙語學習環境建置讓教育與國際接軌，讓學生在校園裡與外師與互動學習不再只是少數人的權利，期許孩子從日常生活情境中學習英語，提升孩子們的外語能力。

▲嘉義市108學年度國中暑假浸潤式英語特色營隊。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，嘉義市在108學年度起聘用4位外師進入國中校園，以巡迴或駐校的方式，讓所有七年級學生都能享有1週1節外師教學，109學年度起增加7位外師師資，並將外師政策向下延伸至國小六年級，達成校校有外師的政策；外師的教學除學期間的特色課程外，未來也會持續辦理英語營隊，讓學生在遊戲中學習英文體驗多元文化，同時認識到開口說英文其實沒那麼難。

教育處表示，本次奇幻嬉遊英語營課程採用浸潤式英語學習為主，課程內容包含季節限定的讀本閱讀，討論中西方夏季學生活動異同及單字學習，及中、外師一同設計的Mug Muffin DIY（杯子蛋糕製作）、Scavenger Hunt（尋寶遊戲）和Recycled bottles pencil case（環保鉛筆盒製作），讓國一新生的英語學習充滿趣味。

營隊以「Quest Welcome Party」開場，學生與外師一起表演Baby Shark Dance，課程中還用台灣當季水果，體驗製作屬於夏日才有的挫冰，冰上擺滿五彩繽紛的水果塊並淋上煉乳，外師與學生一同製作屬於在地才有的冰品，為炙熱的暑假增添消暑清涼感。

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