黃敏惠攜手民生國中特教生教室消毒　示範如何稀釋漂白水

▲ 民生國中寶貝班特教生與黃敏惠市長一起消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠與副市長陳淑慧分別前往嘉北國小、大業國中視察學校防疫工作狀況，黃敏惠到民生國中特教班，看到寶貝班的同學都知道要量體溫、勤洗手，還會自己清潔課桌椅。黃敏惠更感謝嘉義市前副市長、現任財團法人嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津代表基金會，捐贈嘉義市所有特教班學生每人2瓶防疫酒精，大家一起共同攜手防疫。

▲民生國中寶貝班特教生動手做教室消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，今天已經是開學的第二個星期，我們要呼籲所有師生、家長、志工伙伴，在疫情變化莫測的狀況下，防疫的工作要持續、不能放鬆，不僅是開學前、開學當天要做好，最重要的是每天堅持做下去，要保持環境清潔、注意身體健康，才是面對疫情最正確的態度。

▲黃敏惠與民生國中寶貝班特教生一起消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，今天民生國中寶貝班所有孩子對於洗手七字訣「內外夾弓大力腕」、量體溫、怎麼清潔課桌椅都非常清楚，並且堅持天天落實，孩子們做的這麼好，真的很讓人感動，代表老師與學校非常用心教育。黃敏惠市長也特別感謝財團法人嘉義社區發展教育事務基金會與李錫津董事長，為全市特教班的孩子提供75%的酒精，讓孩子們帶在身上，隨時隨手消毒，保護自己保護大家，全民一起防疫。

▲民生國中校長陳明君與特教生及市長黃敏惠一起消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府教育處表示，市長黃敏惠及李錫津董事長對於特教的孩子特別關心。今天的活動中，校方把平常防疫措施融入教學，製作簡易版適合學生的環境消毒教材，帶領孩子一同打掃環境與消毒；黃敏惠更化身班上的「防疫小班長」，示範如何稀釋1:100的漂白水，和孩子們一起擦拭桌椅；校方特別安排「小班長｣檢查桌椅，一聽到只要通過「小班長」檢查，都能夠蓋「集點卡」，孩子們特別賣力，每張桌椅都擦拭得「亮晶晶」。而寶貝班每個孩子的集點卡上，之前就累積了滿滿的獎勵印章，代表孩子們每天在老師的指導與幫忙之下，努力地做好勤洗手、環境清潔的動作，養成非常好的健康習慣。



嘉義市自春節以來，面對疫情戰戰兢兢，並且超前部署；教育處更是多次召開校園防疫會議，除發放「學生健康管理護照」，要求學生自主體溫管理外，更要求各校落實分流，強化防疫，讓親師生全員動起來，照顧好每一位學生。

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