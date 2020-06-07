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民生國中彩紅教室無框架教學　學習無極限成績自然進步

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▲適才適所 民生國中彩紅教室英文廣泛閱讀課 不放棄任何一個孩子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民生國中廣泛閱讀頗受學生喜愛。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁伊森／嘉義報導

嘉義市民生國中長期扎根英文「廣泛閱讀」（extensive reading）有成，國中會考放榜，該校英文成績卓著，只有17%國三考生落在C （待加強），相較全國平均值26%拿C的考生，進步很多；民生國中從2001年開始實行廣泛閱讀 （或稱i漫遊）近20年，深受學生喜愛。

▲適才適所 民生國中彩紅教室英文廣泛閱讀課 不放棄任何一個孩子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民生國中彩紅教室英文廣泛閱讀課 不放棄任何一個孩子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民生國中校長陳明君表示，「廣泛閱讀的老師角色是協助者，老師在幫孩子搭鷹架。」如果閱讀時孩子單字不會，老師會用身體語言、給小提示，讓他們去猜那個單字是什麼意思，所以老師是幫孩子搭鷹架的協助者，以孩子為主角和中心；在彩紅教室中，沒有正確答案，讓他們探索這個世界，甚至越天馬行空越好，老師會重視每個孩子的想法，並鼓勵發言，講錯了、寫錯了都沒有處罰，更沒有考試，「一旦給了考試框架，孩子們就緊張了，所以我們希望他們是享受這堂課程。」

陳明君進一步表示，在彩紅教室中，進去裡面就像在看圖畫書，單純享受看圖書的樂趣；老師先引導出課程的主旨，然後用肢體語言和簡單的英文教導繪本的新單字，讓學生容易聽懂，然後進入到分組選書時間，用英文互相討論，練習口語，最後進入個人選書時間，依照自己英文程度，選擇適合的繪本閱讀，紅色的繪本代表最簡單的英文書，橙色的書英文程度難一些，紫色的書最難，「每一個顏色的學習者都可以在不被其他的顏色學習者影響下，慢慢地進步，每一個顏色的學習者都值得被重視。」

▲適才適所 民生國中彩紅教室英文廣泛閱讀課 不放棄任何一個孩子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲電子英文繪本教學 。（圖／記者翁伊森翻攝）

美國籍老師Norman說，台灣的孩子比較害羞，尤其是第一堂課通常沒人發表，但是後來表現越來越好，「像今天國一的班級很多學生勇敢地用完整的句子回答，我的教學策略就是讓他們感到快樂、不要讓他們感到壓力。」學生犯了文法、發音錯誤，不會很嚴厲地責備，反而會再講正確句子一次，而且保持笑容。

Norman表示，有一班學生在課堂中請他教世界衛生組織（WHO）和新冠肺炎（COVID-19）美國如何回應那麼棘手的問題，他們專注而且勤問問題，讓他大感驚訝，且佩服孩子探索世界無窮的好奇心。

英國搖滾合唱團平克佛洛依德（Pink Floyd）完成於1979年的歌曲《牆上的另一塊磚》（another brick in the wall）描寫一位學生在上課時寫詩，犯了小錯，當眾被老師譏笑，這首歌讓我們反思教育不是產品的模子，而是鼓勵他們學習，進而探索世界；在民生國中廣泛閱讀的「彩紅教室」中，老師鼓勵學生犯錯，並鼓勵學生們開口練習，任何語言的錯誤都可以被原諒的。

▲適才適所 民生國中彩紅教室英文廣泛閱讀課 不放棄任何一個孩子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲製作小書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，民生國中有共同備課的機制，老師或聚在一起或隨時將想法傳上雲端，不藏私地討論新的教法和內容，老師一起共好，精益求精，孩子才會一起好。

教育處表示，於109年度擴增編列外師人事經費預算規劃辦理國小共聘外師巡迴教學，規劃自109 學年度起本市所屬國小所有六年級學生及國中一年級學生每週都享有外師教學，並預計聘僱11名外師至27所國中小進行巡迴教學，達成「校校有外師」之政策，並讓外籍教師教學得以從小四到國一進行完整延續。

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