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民生國中績優童軍三冠王　手做披薩致意護理人員

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▲民生國中囊括童軍三大獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民生國中囊括童軍三大獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立民生國中童軍團剛榮獲｢教育部全國績優童軍團｣、｢中華民國童軍總會績優童軍團｣，近日女童軍團也獲得中華民國女童軍總會｢全國績優女童軍團｣獎項，一口氣囊括童軍團三項大獎。黃敏惠特別以｢榮譽皇冠、服務權杖以及準備戰袍｣三項代表童軍榮譽的象徵物，嘉勉童軍團員，期許所有團員隨時做好準備，日行一善。

▲民生國中囊括童軍三大獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

校方特為童軍團舉辦感恩會及三冠王加冕儀式。身為嘉義市女童軍會理事長的市長黃敏惠出席肯定團員將童軍精神發揮的淋漓盡致，日前還製作創意雞肉披薩分送給全市28所國中小的校護，感謝防疫期間對學生們的守護，今天再現當時製作的情景，協助勇媽市長製作香味四溢的火雞肉披薩，創意又多元，充分發揮童軍服務的精神。

▲民生國中囊括童軍三大獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，此次民生國中童軍團、女童軍一口氣榮獲全國績優童軍三項大獎，團長許碧珠也得到｢仁｣字獎章，實在不簡單。民生國中男女童軍團在學校教育堅持之下，發光發熱，以人文為首，素養為基，進行團活動，她要感謝每一位伙伴，童軍的意義是把生活教育融入其中，並形塑每一個人的特質，並在最好的養分上不斷的成長茁壯。

▲民生國中囊括童軍三大獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，「小小的嘉義市，因為有豐富且熱情的人，因此有大大的能量!」恭喜民生國中代表嘉義市獲得三冠王，讓嘉義市被看到，這是公平的選拔，只要自己願意，可以創新、還可以超越。

她特別感謝莊明娟理事長，嘉義市做天文奇景是為了教育而做，不是為嘉年華而做，而日環食能成功也要感謝童軍們的協助，那天的服務讓貴賓們賓至如歸，不只是態度，更重要的是知識，讓每一個人在現場都覺得感動，值得一來再來。民生國中以「打造典範 追求卓越」作為學校願景，這次三冠王的榮耀是實至名歸。

▲民生國中囊括童軍三大獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

學校童軍團與女童軍團獲得全國績優團肯定，為了記錄他們的榮耀，團員們自發結合學校家政課在地特色料理-｢雞肉飯我變我變我變變變｣的課程，利用課餘時間手做創意雞肉披薩，送到全市28所國中小，感謝校護們在防疫期間的默默守護。這段影片今日也在感恩會中播出，校護楊雅芳表示，收到手作火雞肉披薩當天，校護line群組裡傳來多篇護理師感到很暖心的訊息，學務主任童俊凱表示，本來家長會要買大家最愛的點心慶祝，團員卻提出以感謝校護的方式，來記錄他們的榮耀，這是童軍精神，印證民生國中的品格教育很成功。

女童軍徐苡熏表示，過去曾經參與過賣童軍餅乾做公益，這次能夠自己動手做火雞肉披薩來感謝校護人員，覺得很有意義。吳健瑋也表示，以感謝校護的方式，慶祝學校獲得三項全國童軍績優團榮譽，覺得很光榮。

許碧珠團長指出，女童軍團以｢公益｣為團目標，並結合時事與社會需求，讓女童軍們能參與社會服務，例如，女童軍團主動把防疫健康口訣編成好記的防疫歡呼(咳嗽的時候，摀住口鼻；咳嗽的時候，超人pose...)，提醒身邊的同學、家人做好防疫管理。今天感恩會現場也把他們的防疫歡呼配合知名歌曲，載歌載舞呈現出來，現場歡樂熱鬧。

此外，這一次活動中的亮點是榮獲教育部菁英童軍的榮譽連隊長江盈瑩，她表示有大家的支持才能在童軍的舞台上發光發熱，很感謝團長媽咪的照顧，她就像7-11全年無休，犧牲自己的時間幫助幹部做訓練，只要需要協助的時候，團長總是第一時間伸出援手，解決生活上的難關。她指出童軍像是一個大家庭，她以童軍為榮，助人為樂，希望童軍這份愛能夠像蒲公英一樣在世界萌芽。許碧珠團長指出，教育部菁英童軍全國只取10個，江盈瑩名列其中，這份殊榮實為不易。

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