金門發生首例牛結節疹　嘉縣40家牛場疫訪一切正常

▲▼ 金門發生首例牛結節疹，嘉義縣隨即進行牛場疫訪 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

金門縣日前發生首例牛結節疹，嘉義縣立即完成各牛場疫情訪視，檢測結果都無異常狀況發生，為全面防堵病毒入侵，嘉義縣家畜疾病防治所同步分送消毒防蟲等防疫物資，並派遣消毒車完成公共區域消毒，籲請酪農戶加強生物安全作為，落實消毒防蚊蠅等防疫工作，若牛隻出現異常，一定要立即通報家畜所進行後續追蹤與處理。

家畜所表示，牛結節疹為甲類動物傳染病，是一種由痘病毒屬Capripoxvirus所引起的牛病毒性疾病，特徵是結節狀皮膚炎、局部皮膚潰瘍、淋巴結炎及單隻或多隻腿因水腫而變粗，罹患率 10~20 % ，死亡率為1~5 %，可能造成牛隻泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕、皮毛無法利用及一些病牛因死亡，主要是牛群中直接或間接接觸或藉昆蟲傳播，目前採病牛撲殺與防蚊蠅為主要防治方式。

家畜所指出，嘉義縣為畜牧大縣，養牛近40場，飼養約近萬頭乳、肉牛，牛場分散在各鄉鎮市，為防止牛結節疹入侵，家畜所第一時間派員至各牧場疫情訪視，目前並未發現牛隻染病。

金門爆發疫情推估是經由蚊蠅傳播，家畜所籲請各牧場加強場內外清潔與溝渠疏通，並吊掛捕蚊燈及加強消毒與除蟲，家畜所將派遣消毒車協助消毒。

家畜所強調，台灣本島目前並無病例，也非人畜共通傳染病，不會傳染給人，民眾無須恐慌。

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