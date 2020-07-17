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金門縣1+1振興券啟動發放　楊鎮浯視察村里發放情形

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▲▼金門版振興劵發放 。（圖／記者林明揚攝）

▲▼金門縣長揚鎮浯率隊前往視察1+1消費劵發放情形。（圖／記者林名揚攝，下同）

記者林名揚／高雄報導

金門1+1振興劵17日開始發放，金門縣長楊鎮浯於一早率對前往金湖鎮新湖里、金城鎮西門里及南門里等地，視察振興券村里發放作業，也特別感謝各村里長對縣府政策的支持與協助，同時慰勉縣府及各同仁的辛勞，楊鎮浯強調，這部分縣府團隊事前準備工作都力求周全，以最縝密的規劃、嚴肅的態度、務實的演練以及親切的服務，提供鄉親最優質的服務品質。

楊鎮浯表示，1+1振興券經擬議道實施，期間經多次討論才定案，自即日起，才是這個政策落實的起點，也就是面對新冠肺炎疫情後，這道活水正式流入金門地區整體產業經濟體系，其核心價值為「刺激內需消費，活絡金門地區消費動能」，而且以「設籍金門民眾」為施行對象，也限於「金門地區商家消費」。

▲▼金門版振興劵發放 。（圖／記者林明揚攝）

建設處表示，首波時間訂在7月17日開始到7月19日（星期日）為止，連續3天時間在地區五鄉鎮共35個村里，設置44個領取點；為便利發放作業，縣府成立工作小組，由縣府各局處、車船管理處、農試所動員110人支援村里發放、現場引導人流作業，並設置緊急應變小組處理發放作業的突發事件。

▲▼金門版振興劵發放 。（圖／記者林明揚攝）

據了解，有部分村里人數較多或轄區內村莊數較多，如金城鎮西門里、南門里、東門里、珠沙里及金水里，金湖鎮山外里及正義里等均有增加領取時間以及領取地點，並以通知單透過各鄉鎮村里鄰長分送至各家戶。建議民眾可分流到18日或19日領取，減少發放第一日排隊的等待時間。另外第二波領取時間，則是定在7月29日、30日、31日，前往戶籍地鄉鎮公所領取。

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