蘇貞昌：歐盟捐1萬劑疫苗助我防堵牛結節疹

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

金門10日爆首起甲類動物傳染病的牛結節疹病例後，截至13日已撲殺焚化82頭染病牛隻，而該疾病推測是自中國大陸福建傳到金門。對此，行政院長蘇貞昌16日指示相關單位配合農委會，務必拿出防制非洲豬瘟的精神，防堵疫情擴散，且歐盟近日將捐助約1萬劑疫苗，運抵台灣後將派專機送往金門施打。

蘇真昌指出，上週金門傳出牛結節疹病例後，農委會主委陳吉仲第一時間就向他報告，他也立即指示成立緊急應變小組，請相關部會、地方政府配合農委會，針對所有金門到本島的飛機及船隻，做好所有可能媒介驅除及消毒，輔導養牛戶加強環境清潔、消毒及病媒控制，務必拿出防制非洲豬瘟同樣的精神，為防堵疫情擴散，做最嚴格的把關。

蘇貞昌透露，農委會已與歐盟緊急聯繫，對方將於近日內捐助約一萬劑疫苗，已請交通部、財政部、國防部等全力配合農委會，當疫苗一運抵台灣本島，即與疫苗施打相關人員專機送往金門，運輸過程也請內政部警力專車協助。

蘇貞昌表示，感謝相關部會配合，務求在最短時間內完成金門全縣牛隻免疫注射，金門縣政府所需防疫經費，中央也會全力給予協助。

蘇貞昌也強調，他13日已交代交通部、海委會、農委會與內政部，金門跟台灣之間飛機、船艦、漁船或相關海巡等載具應澈底做到撲滅蚊蠅等措施，因為金門與中國大陸之間距離不到5公里，請環保署、交通部配合農委會，加強載具、漁船作業等相關消毒，並請農委會儘快建立儲備疫苗，以利緊急疫情使用，牛結節疹疫情防制不能延滯，也不可進入本島。

對於為何金門會爆發牛結節疹？陳吉仲日前在廣播節目上解釋，中國大陸新疆去年就發生牛結節疹，並於今年6月擴散到福建，因金門與福建很近，推測是因為蚊蠅擴散，傳到距離不遠的金門牛隻。

另外，根據防檢局資料顯示，若牛隻感染牛結節疹，將出現產乳量下降、不孕、皮毛無法利用，嚴重甚至會導致牛隻死亡。