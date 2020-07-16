　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嚴防金門牛結節疹疫情　海巡署超前布署通令全國港區嚴查肉品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

鑑於金門地區近期發生牛結節疹疫情，行政院農委會日前公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸出至台灣本島及其他離島地區，為防範疫情傳入台灣本島及其他離島地區，影響整體產業安全，海巡署在嚴防非洲諸溫和新冠肺炎疫情後，展開防範牛結疹疫情大作戰。

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示：7月14日至15日由海巡署副署長許績陵率金馬澎分署副分署長宋子陽駐島督導金門地區，針對各項邊境查緝及防疫工作逐一研討勤務部署精進作為，以防止疫情擴散。

署方說：為避免蚊蠅等媒介昆蟲，藉由船舶傳入台灣本島及其他離島，針對台金航線及小三通航線貨輪，自金門地區返回台灣時，海巡署將配合交通部航港局、動植物防疫檢疫局實施稽查航商有無完成消毒作業。

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

另外並要求海巡署各港區同仁，在執行商貨輪船舶安檢時，亦將嚴加巡查船上空間有無蚊蠅孳生狀況，同時要求海巡署所屬船艇自金門地區返回台灣本島或其他離島，加強媒介昆蟲驅除、加設捕蚊燈及各空間消毒作業等，以防止蚊蠅等媒介昆蟲藉由船舶傳入台灣本島及其他離島。

另為防範不法人士伺機從事走私牛肉及其產製品等情事，海巡署針對台金航線及小三通航線貨輪冷凍櫃、船艙、廚房、食材儲藏室等空間加強巡查，如有發現活(屠)體、生鮮、冷凍、冷藏牛肉，將同步通報防檢疫單位到場協處，海巡署將持續秉持「寧可多做不可少做」、「長期作戰準備」、「最嚴謹態度」及「最高標準」四大原則，與相關防檢疫單位攜手合作，杜絕所有漏洞及破口，共同守護台灣邊境之安全。

 【其他新聞】

►快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！史上首例　高雄、台南市警局長同遭拔官

►快訊／警政署副署長劉柏良、警政委員詹永茂　接掌高雄、台南警局長

►現代版滴血認親！弱智女家屬控警始亂終棄　親子鑑定結果出爐...警局回應了

想吃豪華午晚餐

犒賞自己來吃頓好的

 
ET快訊
月租費「499→2699」！中華電信爆漏洞　他4支門號竟被盜
快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！　指揮中心緊急回應了
快訊／從台灣返回曼谷6泰國人「落地發高燒」　急送醫進一步檢測
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

民眾質疑「新住民領不了三倍券」　移民署釋疑符合居留資格沒問題

矯正署新卸任主管與監所所長交接　蔡清祥：勇於接受挑戰

嚴防金門牛結節疹疫情　海巡署超前布署通令全國港區嚴查肉品

全家燒光「它」還在響！獅子會贈消防局「救命神器」　民眾滿足條件可免費裝

想帶原子筆受訊…法警認「危險物品」沒收　毒販告台北檢察署侵權勝訴

最後通話曝...「旋翼轉速過低」3分鐘後墜毀！2飛官「為了保護民眾迴轉」殉職

戰搜直升機墜毀「2飛官殉職」！少校留下4歲女、1歲兒…網不捨狂湧臉書：R.I.P

闖民宅強盜「嫌500太少」性侵女屋主！他逃海外21年…為疫情回台秒被逮　

怕傷害下方民宅民眾…2飛官「180度左轉迫降」重落地！全身嚴重燒燙傷殉職

「沒脫好等我喔」狼師要女學生脫衣視訊　監院糾正台南市教育局、新東國中

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

民眾質疑「新住民領不了三倍券」　移民署釋疑符合居留資格沒問題

矯正署新卸任主管與監所所長交接　蔡清祥：勇於接受挑戰

嚴防金門牛結節疹疫情　海巡署超前布署通令全國港區嚴查肉品

全家燒光「它」還在響！獅子會贈消防局「救命神器」　民眾滿足條件可免費裝

想帶原子筆受訊…法警認「危險物品」沒收　毒販告台北檢察署侵權勝訴

最後通話曝...「旋翼轉速過低」3分鐘後墜毀！2飛官「為了保護民眾迴轉」殉職

戰搜直升機墜毀「2飛官殉職」！少校留下4歲女、1歲兒…網不捨狂湧臉書：R.I.P

闖民宅強盜「嫌500太少」性侵女屋主！他逃海外21年…為疫情回台秒被逮　

怕傷害下方民宅民眾…2飛官「180度左轉迫降」重落地！全身嚴重燒燙傷殉職

「沒脫好等我喔」狼師要女學生脫衣視訊　監院糾正台南市教育局、新東國中

運動產業博覽會17日松菸開幕　民眾體驗當「一日選手」

每天醒來眼睛紅腫癢！10歲男童困擾2年才知「過敏性鼻炎惹禍」

丁噹《姐姐》壓力過大　爆「天天越洋密電」男演員...身份曝光！

吳姍儒升格當作家「龜速進度」完成1%　新書拒提老爸吳宗憲

國民黨團轟游錫堃作弊「未發表決卡」　林志嘉：全數如實發放

做對就能招桃花！女生提升異性緣必學4招　聊天反應很重要

三次遭共軍俘虜裝聾　他一生追隨「青天白日滿地紅」

中職／打者進步米蘭達也成長　隔海陪伴查普曼度過低潮

義甲／瘋狂進球大戰　薩索羅3比3逼平尤文圖斯

尾數不符代領規定！「中和跳針姐」大鬧郵局25分鐘　甩手怒吼：X你的郵局

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

即／新竹空軍基地「直升機墜落」掉落新竹機場內　傷亡未知

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

怕傷害下方民宅民眾…2飛官左轉180度迫降重落地殉職

狠夫當2歲兒面國道殺妻！她跳車求生又遭高速撞輾

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

即／高醫男大生「化骨水」殺人！二審無期改判15年

桃園逆倫爭2億祖產　狠姪持斧奪3命後猝死

國軍收賄！連毒梟慣用「死轉手」都派上場

戰搜直升機墜毀2飛官殉職！少校留下4歲女、1歲兒

瀑布前肉體交錯！他爽傳「愛不完」　正宮見下空傻了

計程車墜海踹車窗逃生！生還者游到沒力

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：歐盟捐1萬劑疫苗助我防堵牛結節疹

蘇貞昌：歐盟捐1萬劑疫苗助我防堵牛結節疹

金門10日爆首起甲類動物傳染病的牛結節疹病例後，截至13日已撲殺焚化82頭染病牛隻，而該疾病推測是自中國大陸福建傳到金門。對此，行政院長蘇貞昌16日指示相關單位配合農委會，務必拿出防制非洲豬瘟的精神，防堵疫情擴散，且歐盟近日將捐助約1萬劑疫苗，運抵台灣後將派專機送往金門施打。

38度高粱隨手調　全台巡迴開跑

38度高粱隨手調　全台巡迴開跑

防範牛結節疹！台東縣政府視察縣內養牛場

防範牛結節疹！台東縣政府視察縣內養牛場

公仔迷「全島偷到爽」　金門人怒火炸裂　

公仔迷「全島偷到爽」　金門人怒火炸裂　

牛結節疹再新增　農委會撲殺金門2牛場

牛結節疹再新增　農委會撲殺金門2牛場

關鍵字：

海巡署牛結節疹金門肉品走失

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

超珍貴！床上出現世界級保育動物

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

更多

最夯影音

更多
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面