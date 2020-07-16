嚴防金門牛結節疹疫情　海巡署超前布署通令全國港區嚴查肉品

記者張君豪／台北報導

鑑於金門地區近期發生牛結節疹疫情，行政院農委會日前公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸出至台灣本島及其他離島地區，為防範疫情傳入台灣本島及其他離島地區，影響整體產業安全，海巡署在嚴防非洲諸溫和新冠肺炎疫情後，展開防範牛結疹疫情大作戰。

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示：7月14日至15日由海巡署副署長許績陵率金馬澎分署副分署長宋子陽駐島督導金門地區，針對各項邊境查緝及防疫工作逐一研討勤務部署精進作為，以防止疫情擴散。

署方說：為避免蚊蠅等媒介昆蟲，藉由船舶傳入台灣本島及其他離島，針對台金航線及小三通航線貨輪，自金門地區返回台灣時，海巡署將配合交通部航港局、動植物防疫檢疫局實施稽查航商有無完成消毒作業。

▲海巡署超前布署防範牛結節疹疫情 。（圖／記者張君豪翻攝）

另外並要求海巡署各港區同仁，在執行商貨輪船舶安檢時，亦將嚴加巡查船上空間有無蚊蠅孳生狀況，同時要求海巡署所屬船艇自金門地區返回台灣本島或其他離島，加強媒介昆蟲驅除、加設捕蚊燈及各空間消毒作業等，以防止蚊蠅等媒介昆蟲藉由船舶傳入台灣本島及其他離島。

另為防範不法人士伺機從事走私牛肉及其產製品等情事，海巡署針對台金航線及小三通航線貨輪冷凍櫃、船艙、廚房、食材儲藏室等空間加強巡查，如有發現活(屠)體、生鮮、冷凍、冷藏牛肉，將同步通報防檢疫單位到場協處，海巡署將持續秉持「寧可多做不可少做」、「長期作戰準備」、「最嚴謹態度」及「最高標準」四大原則，與相關防檢疫單位攜手合作，杜絕所有漏洞及破口，共同守護台灣邊境之安全。

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