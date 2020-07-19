金門牛結節疹累計撲殺125頭！今無新增案例「症狀牛場」維持45場

▲農委會指出，金門畜試所及其他周邊場均無新增案例。（圖／記者林名揚翻攝）



記者許展溢／台北報導

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組今（19日）表示，金門畜試所及其他周邊場均無新增案例，今繼續撲殺牛隻3頭，累計（含畜試所）出現牛結節疹症狀的牛場維持45場，撲殺125頭並進行焚化銷毀。

農委會表示，牛結節疹潛伏期可達28日，而自7月14日起，金門每日訪察牛結節疹是否新增疑似案例場，已連續6天新增疑似案例維持在2戶以下，而今日無新增，顯示疫情在持續撲殺疑患牛隻及殺滅蚊蠅措施下，尚屬穩定控制。

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▲農委會表示，牛結節疹症狀的牛場維持45場，撲殺125頭並進行焚化銷毀。（圖／記者林民揚翻攝）



農委會指出，而金門以外其他縣市動物防疫機關對轄內養牛場的疫情訪視，目前也無疑似案例，將持續協調產業團體及地方動物防疫機關加強輔導牛場裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以清除病媒蚊、蠅、壁蝨，同時落實門禁管制、人車進出等生物安全措施，以防止疫情發生及擴散。

農委會再次呼籲，國內養牛業者應每日檢查牛隻健康情形，若染疫應立即通報所在地動物防疫機關，並啟動後續防疫處置。符合主動通報要件之業者，依「動物傳染病防治條例」規定給予殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺不補償。

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