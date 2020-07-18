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衛生局女員工墜樓亡！昔日長官淚灑告別式　喊話「錯的人」要有良心：就認了吧

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▲▼衛生局女員工告別式。（圖／記者李忠憲攝）

▲衛生局女員工今舉辦告別式。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

新北市衛生局林姓女員工貼出千字文控訴遭性侵後墜樓身亡，而18日舉行告別式，有不少親友趕赴現場送她最後一程，而她過去的上司，也是弘道老人基金會前執行長、前台中副市長的林依瑩也到場致意，回憶過去種種，林依瑩忍不住淚灑現場，更痛心直呼，「做錯事的人要有良心，錯就認了吧！」

林女3日發布一篇千字文，透露自己遭受性侵，更沉痛寫下，「願用這條命，讓真相浮出檯面。」隨後墜樓身亡，而她的告別式18日回到家鄉台中舉行，靈堂內用她生前露出燦笑的生活照當遺照，以及香水百合花海布置，場面肅穆莊嚴。

▲▼弘道前執行長林依瑩淚灑衛生局女員工告別式。（圖／記者李忠憲攝）

▲弘道前執行長林依瑩淚灑現場。（圖／記者李忠憲攝）

此外，也有不少親友到現場送林女最後一程，而身為林女前上司，也是弘道老人基金會前執行長、前台中副市長的林依瑩也到場致意。林佳瑩事後面對記者訪問忍不住淚崩，表示她很感謝林女，原本身為光鮮亮麗的櫃姐，卻義無反顧的投入長照，不畏風雨的替長輩服務，也因此帶動了許多年輕人投入，「我很感謝她」。

在面對記者提問有關性侵一事，林依瑩則回應，「這麼大的悲劇，會有人沒錯嗎」，她希望做錯事的人要有良心，犯錯就勇於面對，被傷害的人就學會包容，但「錯就認了吧」。

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