新北衛生局女員工墜樓今告別式！家屬淚盼「永遠快樂」…首發聲明：相信司法

▲衛生局女員工告別式。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日發布一篇千字文，透露自己遭受性侵，更沉痛寫下，「願用這條命，讓真相浮出檯面。」最後墜樓身亡。林女告別式18日舉行，而家屬更是首度發表聲明，「對於XX的離開，我們深感悲痛」，一切尊重司法審理，不方便多說，相信檢警一定會履行程諾，還家屬一個真相。

林女告別式18日在台中老家舉行，靈堂內用她生前露出燦笑的生活照當遺照，以及香水百合花海布置，而放在場外的慈願上寫著，「願你永遠保持快樂」，似乎也是家屬對林女最後的祝福，而新北市衛生局局長也率隊前往上香，但面對媒體採訪，不發一語快步離開。

▲衛生局女員工告別式。（圖／記者李忠憲攝）

此外，林女家屬也首度發出聲明，感謝大家對於林女一事的關心，希望能留給親友一個好好告別的空間與時間，因此謝絕採訪。對於林女的離開，家屬深感悲痛，但因檢察官承諾會盡全力偵辦，「我們一切尊重司法審理，不方便多說，相信檢警一定會履行程諾，還我們一個真相。」

家屬聲明：

敬愛的媒體朋友您好。謝謝您們對XX一事的關心。明日(18日)是于仙公祭，希望能留給親友一個好好告別的空間與時間，所以謝絕所有採訪，懇請見諒。對於XX的離開，我們深感悲痛，但因檢察官承諾會盡全力偵辦，所以我們一切尊重司法審理，不方便多說，相信檢警一定會履行程諾，還我們一個真相。以上為我們的聲明，謝謝。

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