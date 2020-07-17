　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南知名飯店遭檢舉「使用過期食材」　衛生局稽查屬實予以裁罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市有榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店，遭人蒐證檢舉涉嫌長期使用過期食材及備品，有違反食安法之虞，台南市衛生局稽查屬實予以裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市有榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店，遭人蒐證檢舉涉嫌長期使用過期食材及備品，有違反食安法之虞，台南市衛生局稽查屬實予以裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店，遭人蒐證檢舉涉嫌長期使用過期食材及備品，有違反食安法之虞，台南市衛生局3次稽查，相關違法情事屬實，前2次已罰40多萬元，第3次尚未完成行政調查，將依法重罰，此外檢舉人質疑生局涉嫌洩密，徫生局請檢舉人訴請司法程序調查，衛生局會配合。

▲台南市有榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店，遭人蒐證檢舉涉嫌長期使用過期食材及備品，有違反食安法之虞，台南市衛生局稽查屬實予以裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據檢舉人指出，2020年4月，看到飯店吐司包裝上的日期標示已過期很久，心生疑竇，開始暗中觀察注意，竟發現飯店有許多食材、食品原料、醬料、調味料、麵粉、飲料等，都是過期品，吐司過期3個多月、過期啤酒用來製作啤酒凍，甚至咖啡豆竟是2017年9月20日到期，這些過期品通通讓消費者及飯店員工吃下肚。

▲台南市有榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店，遭人蒐證檢舉涉嫌長期使用過期食材及備品，有違反食安法之虞，台南市衛生局稽查屬實予以裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢舉人即開始秘密蒐證，並向台南市衛生局檢舉2次後，在2020年4月20日前往榮美金鬱金香酒店稽查，當場查獲許多過期食材、食品原料、食品等，並張貼封條，也據以裁罰。但該飯店似仍繼續使用過期食材及食品原料，檢舉人不斷蒐集新事證，也多次向衛生局檢舉。

▲台南市有榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店，遭人蒐證檢舉涉嫌長期使用過期食材及備品，有違反食安法之虞，台南市衛生局稽查屬實予以裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢舉人指出，不但食材、食品原料、食品等過期，連沐浴乳、洗髮精、漱口水等房間備品也是過期品；2020年4月29日，衛生局再前往榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店稽查，果然查獲過期的食材、食品原料、食品、備品，衛生局再度裁罰。

不料業者居然完全沒改善，繼續其違法行為，而檢舉人自4月29日至6月22日期間，數次拿不同新事證向衛生局檢舉，承辦人吳姓股長竟表示，「檢舉動作不要這麼大，等業者鬆懈，我們（衛生局）再去」。但檢舉人不認同衛生機關的說法，6月23日轉而向台南地檢署檢舉。

檢舉人說，4月29日之後，飯店主管在會議上就暗指誰去檢舉，並透露出檢舉的細節，這讓檢舉人大為震驚，相關檢舉細節僅衛生局吳姓股長及丁姓人員知情，其他並無人知悉其中細節，檢舉人認為飯店主管會知道，應是衛生局涉嫌洩！

▲台南市有榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店，遭人蒐證檢舉涉嫌長期使用過期食材及備品，有違反食安法之虞，台南市衛生局稽查屬實予以裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7月3日，衛生局接獲檢舉人持新事證檢舉，再前往榮美金鬱金香酒店稽查，結果，竟被飯店拖延20多分鐘，等於是讓業者有充足時間滅證後，再進去稽查，檢舉人所提事證，兩家業者有幾個「暗倉」，但衛生局稽查時竟然都不查，甚至還怪這樣一次一次稽查，只會浪費行政資源。

檢舉人質疑衛生局每次稽查皆查獲過期食品，這顯示業者根本不怕，為何衛生局沒有更積極的作為？更扯是這段時間的舉報過程，業者竟然全都知悉，甚至連細節都一清二楚，實在令人匪夷所思。

檢舉人說，因其身分及相關檢舉情資遭洩密，被業者找理由將其資遣，資遣前還派員工全天候跟著檢舉人，監視其一舉一動。檢舉人表示將整理衛生局舉報的相關資料，向台南地檢署陳情檢舉「公務人員洩密」。

台南市衛生局指出，有關民眾陳情飯店貯存多樣逾期食材及使用逾期原物料製成食品供應予消費者，衛生局循線查獲皆已將案品查封並依法裁處。衛生局於2020年4月20日派員前往檢舉之飯店查察，現場查獲吐司、餐包等食品逾有效日期，次於4月29日再次前往同集團所屬2家飯店查察，仍分別查獲麵粉、杏仁粉等食品原料已逾有效日期。又於7月2日再次接獲民眾陳情檢舉，衛生局立即於7月3日上午前往該飯店稽查，現場發現五穀米已逾有效日期，將依食品安全衛生管理法及衛生福利部訂定之「食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準」加重處罰。

衛生局呼籲，依據食品安全衛生管理法第15條規定，逾有效日期的食品或食品添加物不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣，違者將依同法第52條沒入銷毀；並依第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

至於檢舉人指控疑遭台南市衛生局人員洩密一事，衛生局強調，衛生局人員皆兢兢業業依法行政，不敢消有懈怠，衛生局強調，前2次稽查已重罰業者共40多萬元，第3次尚未完成行政調查，尚未裁罰，如果真洩密會查得到？會這樣罰？衛生局稽查人員問心無愧，如確有相關洩密事證，請檢舉人訴請司法程序調查，衛生局會配合。

超級經典、一用上癮

ET快訊
全台「最孤單縣市」出爐！自己過生日、去動手術
三倍券「可預購但不給領」！他跑6趟撲空…聽超商解釋氣炸
立院激戰！他進入「平行時空」靜靜看...前方「榕樹下的男人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦金山老街沿路花三倍券！浮水印時有時無　店家驚「怎麼那麼多」急報警

2都警局長遭撤換！北市警加強...擴大臨檢　局長赴「天下第一所」慰勤

台南知名飯店遭檢舉「使用過期食材」　衛生局稽查屬實予以裁罰

高雄女約男友做炸彈！寄給前任「炸爛他蛋蛋」…下場慘了

「女兒快回家！」新北父網路PO文急尋高中生愛女　警在高雄找到人

大陸採砂船盜馬祖海砂　海巡強硬拖回法辦！還叫他們「把砂吐出來」回歸沙岸

台中計程車落海家屬提「最高理賠2千萬」 車行：僅投保強制險

影／放棄護理師之路！仙氣女荷官美翻天　賭客被抓怨警：我還沒看夠耶…

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

婦金山老街沿路花三倍券！浮水印時有時無　店家驚「怎麼那麼多」急報警

2都警局長遭撤換！北市警加強...擴大臨檢　局長赴「天下第一所」慰勤

台南知名飯店遭檢舉「使用過期食材」　衛生局稽查屬實予以裁罰

高雄女約男友做炸彈！寄給前任「炸爛他蛋蛋」…下場慘了

「女兒快回家！」新北父網路PO文急尋高中生愛女　警在高雄找到人

大陸採砂船盜馬祖海砂　海巡強硬拖回法辦！還叫他們「把砂吐出來」回歸沙岸

台中計程車落海家屬提「最高理賠2千萬」 車行：僅投保強制險

影／放棄護理師之路！仙氣女荷官美翻天　賭客被抓怨警：我還沒看夠耶…

國際人口流動恐成防疫破口　移民署：外國人居留超過3個月…自動延長30天

影／鄭文燦向殉職飛官靈堂捻香致意　希望國人支持保衛國家的國軍英雄

夜市攤販拒收三倍券　網友點出「2大原因」：出事誰負責？

歐盟國家領袖7個月首度面對面　爭奪「1兆歐元」復甦預算

美艦進入加勒比海　逼近委內瑞拉「軍事施壓」馬杜洛

雙手舉起跟著音樂搖擺！他分享開店前「熱身操」...網全笑翻：嗨起來

婦金山老街沿路花三倍券！浮水印時有時無　店家驚「怎麼那麼多」急報警

調查：家庭照顧者負荷指數「這年齡」最高　使用喘息服務不到1成

快訊／三倍券申購突破1448萬人次　745萬人完成領券開心花

2都警局長遭撤換！北市警加強...擴大臨檢　局長赴「天下第一所」慰勤

三倍券「可預購但不給領」！民眾跑6趟撲空…聽超商解釋氣炸

隊友被質疑表現太差　郭敬明曝《少年》隊長暖心舉動

社會熱門新聞

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

飛官探雙親5天後殉職　超強經歷曝

西門町廢棄旅店火警　濃煙狂竄警消搶救

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

小黃醉駕逆向上道　聯結車英勇對撞擋下他

快訊／雲林民宅驚傳火災...屋主成焦屍

美女荷官素顏上陣　賭客鼻血狂噴…見警上門臉秒綠

更多熱門

相關新聞

藍軍放話絕不讓新警局長議會備詢

藍軍放話絕不讓新警局長議會備詢

台南市新任警長布達，市議會國民黨團發布強烈聲明，不支持新的人事派令，痛批蘇貞昌團隊一再仇視台南鄉親，敗選之人蘇貞昌，硬是將民調第1名的警察局長拉下台，已發布的17名警察人事命令也暫緩，警界人心浮動士氣大受打擊，國民黨團絕不讓民進黨中央玩弄台南治安，更不會讓新任警察局長進議會備詢。

台南市警長詹永茂上任黃偉哲期許

台南市警長詹永茂上任黃偉哲期許

台南市警局長布達交接詹永茂上任視事

台南市警局長布達交接詹永茂上任視事

台南勵志男真面目曝！竟是「毒窟太子」

台南勵志男真面目曝！竟是「毒窟太子」

社團狼師案　監院糾正台南市教育局、新東國中

社團狼師案　監院糾正台南市教育局、新東國中

關鍵字：

檢舉台南飯店過期食材衛生局稽查裁罰

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面