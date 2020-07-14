年輕醫傳訊「再見」墜6樓尋短　學姊被控「職場霸凌」公然罵笨害輕生

▲林姓醫師去年從光華商場6樓墜落死亡，父母提告指控是醫院學姊言語霸凌導致兒子輕生。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市去年發生林姓年輕醫師，從光華商場6樓以類似助跑方式，翻越欄杆跳樓尋短事件，林醫父母淚控兒子生前遭指導學姊霸凌，公開罵他「那麼笨怎麼當醫師」，涉嫌公然侮辱，害兒子罹患憂鬱症請假休息後，仍無法平復選擇輕生，台北地檢署調查醫院同仁證詞，都無法證明學姊曾出言辱罵林醫，14日處分不起訴。

2019年2月26日下午4點多，光華商場傳出男子墜樓當場頭破血流，搶救不治，檢方檢視男子手機，發現他是剛到某大醫院放射腫瘤科住院1年的林姓醫師，生前曾傳訊到醫院群組「再見 再見」，「推我一把走向解脫的人，謝謝你！」

有同科醫師擔心詢問林醫在哪裡，勸林醫不要想不開，卻始終未回，稍晚傳出林醫墜樓身亡消息後，群組成員紛紛退群，網路上則開始傳出林醫在院內遭「波波」醫師霸凌的消息。林醫父母憤而向檢警表示，兒子在醫院工作不順，尤其是指導兒子的學姊，曾公開罵他「怎麼那麼笨」，兒子因受長期言語霸凌，備受身心折磨。

但學姊否認出言辱罵，醫院醫護同仁都作證，沒聽過或見過林醫與學姊爭執，科室內相處融洽。醫院主管則表示，林醫到職沒多久就有意跳槽，事發前以憂鬱症診斷證明請假1周，因科室相關錄影檔案，沒有錄到林醫與學姊爭執畫面，無法證明學姊曾辱罵過林男，檢察官最後以事證不足等理由，處分不起訴。

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