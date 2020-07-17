台大資工可能首度超越電機　補教師揭指考分發關鍵

▲樂學網總經理張財銘 。（圖／樂學網提供）

記者崔至雲／台北報導

109指考入學成績今天公布。補教業預估，今年可能是資工和電機系的翻轉年，從107年的指考可看出來，台大電機領先台大資工3分，但108年領先的幅度縮小成為1.5分，因此推測今年電機資工將有能翻轉，資工的熱門程度將快速上升。

樂學網總經理張財銘說明，從今年109學測個人申請數據看到，正取台大電機跟資工的同學共有29%選擇台大資工，這個比率明顯高於108年學測同是正取電機跟資工的人，只有20%選擇台大資工，看出考生的系所選擇方向有在改變。

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張財銘也提到，今年因突如其來的新冠肺炎疫情影響，預期社會趨勢將讓生物科技相關科系看漲，反之觀光、餐飲等科系相關科系可能會較少人填報而連帶受到影響致使錄取分數下降。

張財銘也說明，今年三類組醫科錄取分數因為數甲跟國文偏難，三類組標準五科的頂標下降了6分，估計今年443分有機會可以錄取台大醫。另外較特別的趨勢是三類組頂尖科系繼二類頂尖系之後，也開始學測搶人大戰，以大家最關注的醫科牙醫及中醫系為例，去年總名額還有556人，今年剩下502人，例如高醫牙去年指考名額40個人，今年只剩下16個人，另一個三類組的熱門科系中國藥指考名額去年還有51個人，今年指考也只剩下10人。因此錄取分數雖然降低，仍將因為名額減少，致使錄取難度升高。

另外法律學系法學組，張財銘預估原始分數比起去年下降約16.95分，司法組預估原始分數比起去年下降約16.74分。台大法律財經法學組預估將比起去年下降約14分，台大財務金融學系，預估今年最低錄取為273.4，分數較去年下降約３分。

張財銘建議考生，選填志願順序務必要確定是自己想讀的系，寫在在越前面，選擇時搭配思考個人的興趣專長，以及要考慮各校系跨校選修與多專長等跨領域學習等辦學特色。登記志願截止日在7月28日，考生需特別注意，8月7日分發結果放榜。

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