家人體弱他立志從醫！　薇閣高中資優班生指考成績454目標台大醫

▲薇閣高中 。（圖／翻攝官網）

記者崔至雲／台北報導

大學指考成績今（17日）公布，私立薇閣高中的成績亮眼。薇閣指出，該校二、三類組最高分是數學資優班的學生黃品誠，這次５科（國英數甲數乙物化生）成績加總為454分。因家人體弱，他從小立志從醫，這次優異的指考成績，未來期望錄取台大醫學系，除了西醫的領域，希望同時精進中醫，結合中西醫，對病患全面的照護。

薇閣說明，黃品誠五科總分為454.25分、全國第15，各科成績分別為國文89.2、英文98.75、數甲77.6、數乙100、物理93.2、化學95.5、生物87.7。薇閣形容，黃品誠是個沉穩踏實、思維縝密的孩子，在學習及處事上規劃符合自己的穩健步調，一步步踏實邁進。高中三年來不曾補習，他極為感謝學校及老師們的帶領，使得他能按部就班，不斷累積實力，這次指考英文高達98.75分全國第一的佳績，他歸功於英文老師也是導師陳慧芳。

請繼續往下閱讀...

▲薇閣高中榜首學生黃品誠。（圖／薇閣高中提供）

薇閣提到，黃品誠因為家人體弱的關係而想選擇醫學系就讀，他在課餘的義工服務始終不遺餘力，八里療養院的腦性麻痺患者的協助、振興醫院的物理治療工作中、長庚醫院的兒童病房陪伴裡，都有黃品誠熱心投入的身影。這次優異的指考成績，黃品誠將能順利錄取台大醫學系，對他而言，醫學領域廣大淵博，他將用心學習，未來除了西醫的領域外，會希望在同時精進中醫的鑽研，結合中西醫，對病患應能有更全面的照護。



第一類組榜首為社會組的劉芯妤，薇閣指出，劉芯妤關心國際議題，對於公平正義極為重視，她積極參與中文辯論社，深化社會議題的關注度和透析力。指考前，她積極而規律的到校上課和複習，各科進度皆嚴以律己，確實完成。劉芯妤是非常好學好問，針對不懂的，一定確實與老師或同學討論。她明確展現出探究的態度，凡事精確到位的精神。

劉芯妤五科總分為444.65、全國第10。各科成績分別為國文77.6、英文92.75、數乙100、歷史86.3、地理86、公民88。

